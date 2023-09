“Es el dolor de mi vida”: Luisa Fernanda W por fin rompió el silencio y dijo todo lo que vivió tras la muerte de Legarda

Fabio Legarda, más conocido únicamente como Legarda, fue un artista de música urbana y creador de contenido más famosos del país. Gracias a su influencia, el cantante logró participar en el concurso de MasterChef, donde conoció a Luisa Fernanda W, la también creadora de contenido, con quien mantuvo una relación amorosa de casi un año.

Le puede interesar: “Los humanos somos una plaga”: Alejandra Giraldo mostró su indignación por impactante hecho en redes sociales

La relación entre ambos influenciadores fue una de las más llamativas de la farándula en Colombia. Su amor fue plasmado en varios videos y fotos que se hicieron virales en las redes sociales, además de que gran parte del interés de Luisa por cantar también estuvo inspirada en la influencia de Legarda en su vida.

Le puede interesar: Yina Calderón contó cuál de los jurados de ‘Yo me llamo’ es su ídolo

Sin embargo, en el 2019, el 7 de febrero, exactamente, la noticia sobre la muerte del cantante fue eco en todo el país, pues el artista fue víctima de una bala perdida la cual dio en su cráneo. La triste noticia afectó a los millones de seguidores que el artista tenía en sus redes sociales. Y por supuesto, la atención se posó de lleno en Luisa Fernanda W quien seguía siendo la novia del artista para ese momento.

Le puede interesar: “Nunca lo logré”: Carolina Acevedo, de ‘MasterChef’, reveló el sueño frustrado que le quedó de su infancia

Para despedir al cantante, sus allegados realizaron un homenaje al que llamaron “Más sueños, menos balas” en el Centro de Espectáculos La Macarena, ubicado en Medellín. A este evento asistieron cientos de los fanáticos del cantante, sus familiares y como era de esperarse Luisa Fernanda w.

Luisa Fernanda habló de lo que significó para ella la muerte de Legarda

La influenciadora que por estos días se destaca con su papel de madre de dos hijos: Máximo y Domenic y por su relación con el cantante de música popular: Pipe Bueno. Recientemente, Luisa Fernanda W fue la invitada al pódcast de Calle y Poché titulado “Human Of Interest” en el que se tocaron varios temas, entre ellos la muerte de Legarda.

Le puede interesar: “Se defendió a su nivel”: Amparo Grisales respaldó el golpe que le dio un hombre a una mujer y las redes no la perdonan

“Para mí fue muy duro, muchas personas dicen: “no a Luisa no le dolió”. Claro que me dolió, me dolió con el alma entera, pero yo soy resiliente y entiendo que la vida es un ciclo”, afirmó Luisa. Adicionalmente, la creadora de contenido habló de todo el odio y las críticas que recibió luego de que iniciara una relación con Pipe Bueno a los pocos meses de la muerte de su expareja.

Luisa también contó que contrario a lo que muchos piensan, el fallecimiento de su exnovio fue uno de los golpes más duros que ha tenido que enfrentar en su vida: “Lo tengo en mi corazón guardado y lo recuerdo con mucho amor y respeto, y eso que vivimos nadie lo va a poder cambiar... Nadie sabe lo que yo viví. A mí me tocan ese tema y duele, yo creo que eso nunca se va. No significa que no ame a mi pareja, pero es el dolor de mi vida”.