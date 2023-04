“Me vieron seguir mi vida enamorada” Luisa Fernanda W habló de las criticas que recibió tras la muerte de Legarda

Luisa Fernanda W es una de las personalidades de redes sociales más reconocidas en el país, sus más de 18 millones de seguidores en Instagram avalan a la paisa como una de las generadoras de contenido más populares de esta red social, allí habla de temas de belleza principalmente, pero no deja por fuera sus asuntos personales, por su puesto Pipe y sus hijos Máximo y Domenic también se roban los ‘likes’, de quienes están pendientes de lo que hace o deja de hacer Luisa.

Aunque desde hace años Luisa es tendencia en las redes sociales por sus contenidos, no cabe duda que la relación que mantuvo con Fabio Legarda, quien murió trágicamente tras ser impactado por una bala de un arma 9 milímetros, mientras transitaba en su carro por las calles de El Poblado en Medellín, hizo que su vida diera un giro gigante y todos los focos apuntaran a ella para conocer de su vida, de cómo se encontraba tras la muerte de su novio y lo que pasaría después del dramático hecho.

Algo que causó aún más ruido cuando a los dos meses de darse la muerte de Legarda, se vio a Luisa Fernanda empezando una nueva relación amorosa con el cantante de música popular Pipe Bueno, lo que generó muchos comentarios atacándola. Ante esto la paisa decidió guardar silencio y evitó al máximo hablar sobre el tema públicamente con el fin de protegerse, hasta ahora que decidió volver a referirse a este dando detalles de lo sucedido tras la muerte de su entonces novio.

“Viví una polémica, superfuerte, porque mi expareja, lastimosamente, murió. Y yo, a los dos meses, me volví a enamorar. Todo el mundo me cayó encima, horrible, que por qué me volví a enamorar tan rápido, que no respeté el duelo…”, aseguró en una entrevista al Youtuber ‘Marko’, además agregó que pudo aprovechar todo el interés que se generó en ella para hacer contenidos relacionados con lo que había sucedido, pero prefirió no referirse más al tema, ni siquiera para defenderse.