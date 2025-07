‘MasterChef Celebrity’ le hará competencia al ‘Desafío’ con su ‘after show’, ¿regreso de Karen Sevillano?

‘MasterChef Celebrity’ es un ‘reality’ de cocina que con el paso de los años ha logrado cautivar a los televidentes del Canal RCN debido a cada uno de los grupos de celebridades quienes llegan a mostrar sus habilidades culinarias, pero también sus personalidades, quienes se han mantenido a lo largo del programa son precisamente, los jurados Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, sin dejar de lado a Claudia Bahamón, pues ahora llegarán con nuevas sorpresas para los televidentes.

Hace varias semanas el Canal RCN le dio la bienvenida a la décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’, la cual sería todo un éxito frente a la pantalla, sin embargo, sus primeros capítulos para muchos no fue lo esperado y días más tarde, Caracol lanzó el ‘Desafío Siglo XXI’, que logró superar las expectativas cuando de rating se trata, convirtiéndose el líder en el horario prime time.

Una de las novedades de esta versión del ‘Desafío’ tiene que ver precisamente, con un pre y post ‘reality’, donde los host digitales son Guajira y Esteban analizando varias de las situaciones que allí se viven tanto en competencia como en convivencia, siendo transmitido a través de la plataforma Ditu.

Si bien, esta acción lleva algunas semanas siendo ejecutada por Caracol Televisión, el Canal RCN no se quedaría atrás, pues anunció el after show de ‘MasterChef Celebrity’, el cual estaría a cargo de dos personalidades conocidas para el canal como lo son Dominica Duque y Estiwar G y sería transmitido de domingo a viernes.

Cabe resaltar que hasta el momento se desconocen las dinámicas que se llevarán a cabo durante este espacio, buscando seguir conectando con la audiencia del Canal RCN, tal y como lo hicieron con ‘La casa de los famosos’, además de ser una competencia para Caracol Televisión.

¿Cuál fue mensaje de Adria Marina de ‘MasterChef Celebrity’ para la nueva jurado?

Si bien, luego de la gran final de ‘MasterChef Celebrity’ 2024, la serie de rumores con respecto a la posible salida de Adria Marina estuvieron presentes, lo cierto es que hasta a inicios del mes de febrero se confirmó que la mexicana no haría parte del programa y en su reemplazo llegó precisamente, Belén Alonso, quien no dudó en compartir por medio de sus redes sociales algunos momentos al inicio de esta competencia, donde Adria Marina no se quedó callada asegurando: “Mi chef Belén Alonso, todo lo bonito para ti con la familia de MasterChef Celebrity Colombia tan espectacular. ¡Y los Colombianos, que son lo más hermoso!”.

Mientras que las palabras por parte de Belén Alonso tampoco faltaron dejando ver que desde hace un tiempo se conocían y cuentan con una buena relación: “sé que será un lugar difícil de llenar, pero lo hago con mucho cariño. Gracias y te super quiero y super admiro mi Adria adorada”. Lo cierto es que varios televidentes demostraron su tristeza ante la salida de Adria del programa de cocina.