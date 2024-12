Dominica Duque de ‘MasterChef’ habló de la relación con sus compañeros, “lo que no veían era peor”

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de televisión de cocina en el que famosos de diferentes ámbitos se enfrentan a retos culinarios cada vez más exigentes. El objetivo principal es que los participantes demuestren sus habilidades en la cocina, aprendan nuevas técnicas culinarias y compitan por el título del mejor cocinero de la temporada, siendo el favorito por los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina. Ahora, la más reciente eliminada del ‘reality’, Dominica Duque, habló de la relación con sus compañeros.

Una de las participantes que más dio de que hablar en la más reciente temporada de ‘MasterChef Celebrity’ que aún no ha llegado a su fin, fue Dominica Duque, una periodista y presentadora, quien inició con pocos conocimientos sobre la cocina, pero con el paso de las semanas y gracias a algunas ‘ayuditas’ terminó avanzando dentro de la competencia. Pero mientras que esto ocurría, la relación con sus compañeros se iba quebrando aún más y durante su presencia en el programa ‘Buen día Colombia’, la exparticipante no dudó en referirse a este tema.

“Todo se vio, es decir, yo no tengo que tener que hablar de cosas específicamente, más allá de qué estreno es un problema libreteado, ni nada, cada quien mostró quién es, sus valores, su educación, su todo y lo que ustedes vieron era lo que sucedía realmente. Fue fácil para mí, no fue fácil (…) Me quedé sola, pero eso hizo que yo sacara toda mi fortaleza (…) Yo creo que el mismo juego hace que se cree la tensión a mí, fue quien me tocó ser quien inauguró una de las nuevas reglas de este MasterChef que sí o sí yo iba a ser la mala del paseo, era entregar un delantal negro que no se lo había ganado (…)

Ahí se generó una ruptura porque más allá de tomarlo como una cosa del juego se tomó personal y eso no se puede discutir, tanto de la persona que lo recibió como de la mayoría de mis compañeros y bueno, lo que ustedes vieron fue como que me hacían un poquititico al lado, pero lo que no veían era peor”, agregó Dominica Duque.

¿Quién es el hermano de Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’?

El hermano de Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’ es Matías Duque, ambos nacieron en Medellín y para el año 2018 se graduó de la Universidad Zamorano de Colombia, mencionada institución ofrece una amplia oferta académica enfocada en el desarrollo profesional de Ingeniería en Agronomía, ingeniería en Agroindustria Alimentaria, ingeniería en Ambiente y Desarrollo e ingeniería en Agronegocios, siendo una de estas carreras la elegida por el hombre.