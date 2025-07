‘Guajira’ de ‘El Desafío del Siglo’ le contestó a los que la envidian por presentar el reality

El pasado 9 de julio el Canal Caracol le dio fin a la décima temporada de ‘Yo me llamo’, la cual fue ganada por ‘Vicente Fernández’. Tras el cierre de este formato, este medio de comunicación le dio rienda suelta al ‘Desafío del Siglo’, programa que puso como presentadora alterna a una de sus exparticipantes, ‘Guajira’, mujer que le mandó un duro mensaje a quienes la “envidian” por este nuevo trabajo.

Kelly Ríos, -nombre de pila de esta superhumana-, se ha ganado un espacio en la retentiva de los televidentes debido a sus destacadas participaciones en el reality, perdiendo la final de la entrega ‘The Box 2023′ frente a Alejandra Martínez; y ganando la ‘XX’ junto a Kevyn Rua; por lo que no fue raro que la producción la eligiera a ella y al locutor de Blu Radio, Esteban Hernández, como los ‘host’ digitales del audiovisual en Ditu.

Guajira de El Desafio Tomado de: @kellyrios27 y Caracol

A todo lo relacionado con su aparición en la TV, se le suma que Ríos es toda una sensación en las redes sociales, especialmente en Instagram, plataforma en la que recientemente salió a agradecer por esta nueva oportunidad en su carrera, y de paso contestarle a quienes no toleran verla brillar en esta nueva faceta:

“Todo lo que me deseas se regresa multiplicado a ti setenta veces, ya tú sabrás si eso te da felicidad o miedo; por otra parte, cuando le quitas la atención al circo se acaba el show. Yo le deseo cosas bonitas a todos. (...) Gracias por sentirme tanto. Este año el camino cambió, y, aunque no estoy en El Desafío como participante, sigo en la TV. La vida me sigue desafiando, pero de otras formas. Gracias por seguir aquí conmigo en todas mis versiones”, afirmó ‘Guaji’.