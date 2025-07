Yina Calderón puso a su sobrino a enviarle mensaje al hijo de Karina García por decirle “fea”

Tras el paso de Yina Calderón por ‘La Casa de los Famosos 2’obtuvo varios beneficios positivos, el primero de ellos cambiar su reputación y ganarse el cariño de más de un televidente.También logró una significativa ganancia económica semanal, según estimaciones, hasta $18 millones por semana, y lo más reciente es que participara en Stream Figthers para luchar en contra de Andrea Valdiri, influencer con la que se ha “tirado” más de una vez.

También ha vuelto a hacer streams para hablar de los chismes que rodean a la farándula colombiana y en los que más de una vez se ha visto envuelta. Esta vez llamó la atención no precisamente ella, si no su sobrino, Emiliano, quien de manera educada le envió un mensaje al pequeño hijo de Karina García, Valentino.

¿Cuál fue el comentario del hijo de Karina García hacia Yina Calderón?

Karina García, exparticipante también de ‘La Casa de los Famosos’, se ha dedicado a mostrar su vida a través de sus redes sociales, con vlogs en videos, pero también por medio de transmisiones en vivo. Allí suele salir junto a Altafulla, ganador del programa, pero también con su hija Isabella y su hijo Valentino de 5 años.

Durante uno de estos lives, un integrante del equipo de Karina se encontraba hablando de Yina y junto a él estaba el menor, al caer en cuenta del nombre, Valentino aseguró que le parecía que ella era la más ‘fea’ de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

“Yina es la más fea, ¿cierto? De La Casa de los Famosos ella es la más fea”, dijo el hijo de Karina García en la transmisión. El hombre que se encontraba junto al pequeño le dijo que no dijera eso, por lo que Valentino dijo que no lo volvería a decir.

¿Cuál fue el mensaje de Emiliano, sobrino de Yina Calderón?

Al parecer este video llegaría a la familia Calderón, por lo que publicaron un video de Emilia indicándole al pequeño Valentino, que ninguna mujer es, al contrario que todas son hermosas y lo invitó a estudiar. Además, de que respetara a su tía Yina porque ella es hermosa y que siendo un niño no debía pensar en eso.

“Todas las mujeres son hermosas, ¿tu en qué estas pensando? tu tienes que pensar en estudiar, te invito a que estudies y que seas el mejor en tu clase (...) Mi tía Yina es hermosa, no ves que esta trabajando con tu mamá, me la respetas por favor." Fueron algunas de las palabras del pequeño, que a pesar de que no mencionó a Valentino, de inmediato se interpretó que era para él.

Este clip publicado en X genero críticas para la familia Calderón, esto por exponer al menor de edad de esa forma e involucrarlo en “problemas” que tiene su tía. Algunos defendieron su discurso y pusieron sus miradas en la crianza que ha tenido Karina García con su hijo menor.