Yeferson Cossio y Yina Calderón hicieron las pases después de que él la trató de “cabeza de motor”

Yina Calderón protagonizó uno de los momentos más memorables de La Casa de los Famosos Colombia 2′ al someterse a un cambio radical de look durante el reality. En uno de los tantos días allí dentro, le cedió las tijeras a su antigua rival, Melissa Gate, quien se desempeñó como “la barbera de la casa.”

Con la ayuda de Melissa, Yina pasó de su melena larga a un corte corto y moderno, incluyendo un flequillo pronunciado y laterales desvanecidos, un estilo que ella comparó jocosamente con el de “el Androide 18” de Dragon Ball Z. El nuevo look no solo le dio una imagen refrescante a Calderón, sino que en su momento también se volvió viral en redes, generando memes y comparaciones con Yeferson Cossio.

La reacción ante la comparación fue inmediata de parte del también influenciador, quien decidió llamar a su barbero de confianza para que también le cortara la cabellera.“Me corté el cabello porque me dijeron que me parecía a la cabeza de mondongo. (:..) Casi me calveo, la chimba, lo que sea menos eso, tienen que respetar”,expresó Cossio por medio de su TikTok.

Cintia Cossio se encargó de reconciliar a su hermano con Yina Calderón

Este jueves 19 de junio se llevaron a cabo los Premios Ícono son una distinción colombiana que celebra el talento en música y contenidos digitales, que desde el 2019 se realiza el propósito de rendir homenaje a artistas e influencers. Este fue el espacio donde Yina Calderón y Yeferson Cossio coincidieron, esto gracias a Cintia que los reunió en la misma mesa e hizo que su hermano le pidiera unas disculpas a Calderón.

“Me disculpó por decirle cabeza de motor cabeza de motor” expresó Cossio a lo que Calderón respondió “yo no soy cabeza de motor, si vieran que soy extremadamente inteligente.” Por otro lado, Cintia subió un TikTok en donde se les ve juntos, pero acompañado de un audio de la película ‘Juego de Gemelas’ de Disney.

Al salir de la casa, Yina Calderón le respondió a más de uno que había hablado sobre ella, incluyendo a Cossio. El segundo que mencionó, fue a Westcol por haber afirmado que vivir con ella debía ser un martirio, frente a esto dijo:“Yo creo que yo le gustó a Westcol, he visto como tres TikToks esta mañana y todos de Westcol hablando de mí. Tú no eres mi estilo, a mí no me gustan así, supérame.”

Por alguna razón, la participación de Calderón en ‘La Casa de los Famosos’ ha impactado de forma positiva y su look sin duda se ha llevado bastantes halagos. Además de que participará en el evento Stream Figthers de Westcol, para enfrentarse a Andrea Valdiri.