“Sin Yina no hay Melissa”, Manelyk al hablar de su paso por ‘La Casa de los Famosos’

La segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, que se emitió del 26 de enero al 9 de junio de 2025 por Canal RCN, concluyó con el triunfo de Andrés Altafulla, seguido por Melissa Gate como virreina. Durante el programa se vivió un momento destacado cuando la mexicana Manelyk González, participante del formato All‑Stars de Estados Unidos, llegó a la casa colombiana como parte de un intercambio con Melissa, quien viajó a la versión All‑Stars.

En sus cinco días dentro de la casa, Manelyk sorprendió con su personalidad arrolladora y generó tensión, especialmente con Yina Calderón, aunque también forjó amistades y logró reconciliarse con ella antes de su despedida. Desde su llegada a Colombia, la mexicana mostró toda la disposición por acercarse a Yina, que en primer momento se portó de manera esquiva y envidiosa con ella, pero cuando llego el momento de la despedida fue distinto, pues Calderón termino entregándole importante símbolo para ella.

Se trató de una cadena de oro que había sido obsequio de Epa Colombia para Yina, hecho que también genero comentarios por el gesto de la expartipante de la casa. En estos días la hemos visto en Colombia pasando por la emisora La Mega, donde se refirió a los roles que tanto Yina Calderón como Melissa Gate cumplieron en la competencia.

Mane, considerada como “La Reina de los Realities” comentó que admiraba el papel de Yina Calderón en la competencia, pues ella entiende que es antagónica y que sin ella no pueden existir otros personajes. “Sin Yina no hay Melissa, sin Yina no hay Manelik, punto y para que nosotras brillemos debe haber alguien como Yina (...) Lo hizo perfecto y yo lo hice perfecto porque ella lo tiene claro, cuando veía que peleábamos, sabía qué estaba haciendo y yo también. No somos amigas, pero yo me le quito el sombrero porque sabe hacer contenido, es un respeto mutuo.”