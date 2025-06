Yina Calderón se fue con toda en contra de la tiktoker Yeri Mua tras hablar de ella en un live

Tras el paso de Yina Calderón por ‘La Casa de los Famosos 2’ obtuvo varios beneficios positivos, el primero de ellos cambiar su reputación y ganarse el cariño de más de un televidente. También logró una significativa ganancia económica semanal, según estimaciones, hasta $18 millones por semana, y lo más reciente es que participara en Stream Figthers para luchar en contra de Andrea Valdiri, influencer con la que se ha “tirado” más de una vez.

Durante su participación en el reality consolidó su rol como “villana estratégica”, ganándose el interés del público y posicionándose como una figura influyente: sus consejos durante la recta final fueron reconocidos como útiles para quienes aún permanecían en competencia. Además, su estancia en el reality le permitió cultivar cualidades como mayor autocontrol y refinamiento verbal, aprendiendo a manejar confrontaciones con más equilibrio, un aprendizaje que ella misma destacó tras salir del programa.

Yina Calderón le responde a la tiktoker Yeri Mua tras hablar “mal” de ella en un live

A inicios de junio, Simón Trujillo, hijo del reconocido actor Diego Trujillo, hizo pública su nueva relación con la mexicana Yeri Mua. Relación que empezaría tras la visita del joven a México por parte la influencer y artista mexicana, quien lo subió a su escenario para cantar junto a ella, lo que llamó la atención es que le daría un beso frente a todos. Posteriormente, los jóvenes estarían de viaje en el caribe colombiano, compartiendo algunos días juntos.

Ante esto, Yina Calderón subió una historia dirigida a la joven, en la que le decía que abriera los ojos y que Simón era “un pato”, el cual solo se estaba colgando de su fama en México. Esto no le gustó a Yeri, así que le respondió en un live a la colombiana: “A mí me encanta la gente colombiana, se me hacen muy lindos, pero ella en específico me cae terrible y no desde ayer que habló de mí” expresó Yeri, diciendo que nunca había hablado de ella porque no había sentido la necesidad.

Lo siguente, es que Yeri habló despectivamente de Yina, criticándola por su aspecto físico, mientras que Yina respondió de una forma más calmada. En su respuesta, Yina justificó que Simón había pasado por el reality y quería colgarse de la fama de ella, que también lo intentó con Melissa Gate, pero que con ninguna daría fruto. Adicionalmente, mencionó que lleva años en la farándula colombiana y que ese ha visto envuelta en miles de polémicas, por lo que conoce que Sai (Simón) es un “colgado”.

¿Quién es Yeri Mua, la nueva novia de Simón Trujillo?

Yeri Mua, cuyo nombre real es Yeri Cruz Varela, es una influencer, cantante y empresaria mexicana nacida en Veracruz. Se hizo famosa por sus tutoriales de maquillaje y luego incursionó en la música urbana con éxitos virales como “Chupón” y “Línea del Perreo”. También ha lanzado su propia línea de cosméticos y firmó con Sony Music México en 2024.