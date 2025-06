A días del estreno de ‘El Desafío del Siglo’ se conoció qué participante estuvo en la cárcel

El Desafío The Box 2022 fue la edición número 18 del popular reality colombiano, se llevó a cabo en Tobía, Cundinamarca, y reunió a 44 deportistas de distintas regiones del país en una competencia extrema de fuerza, estrategia y resistencia. En esta temporada, los participantes fueron divididos inicialmente por regiones y luego reagrupados en los equipos Alfa, Beta y Gamma, enfrentándose en desafíos diarios dentro de una imponente infraestructura conocida como la “Ciudad de las Cajas”.

La competencia culminó con la victoria de Valkyria y Ceta, quienes se destacaron por su habilidad física y mental, llevándose cada uno un premio de 400 millones de pesos. Sin embargo, otro de los participantes que logró ganarse al público, fue Andrés Miranda, más conocido como Tarzán, quien se destacó al ser capitán del equipo Alpha.

Aunque su liderazgo fue cuestionado en varios episodios, como cuando optó por descansar en lugar de animar a su equipo, generando polémica dentro del Box Arcoíris, su carisma y versatilidad le ganaron elogios del público. Sin embargo, a pocos días de que llegue una nueva temporada del reality se conoció que Tárzan estuvo preso por un tiempo.

Tárzan del Desafío estuvo en la cárcel durante 18 meses

Andrés Miranda salió de la cárcel tras 18 meses de estar privado de la libertad debido a un proceso judicial en el que se vio involucrado por prestar su cuenta bancaria a un amigo. Según explicó Tarzan, el caso inició en noviembre del año 2023, cuando lamentablemente se vio vinculado en una investigación por una millonaria estafa. “Yo le presté mi cuenta de banco a un amigo y ese amigo me metió en ese problema (...) Ellos se habían robado una suma grande de dinero y a mí me involucraron por haber confiado”, afirmó.

El ex participante del Desafío The Box 2022 volvió a su libertad por vencimiento de términos, y hoy asegura ser un hombre libre: “Ya estoy trabajando en lo mío y retomando mi vida. Gracias a todos los que creyeron en mí”, expresó Tarzán. Además, por medio de su Instagram aclaró que tenía detención domiciliaria preventiva, pero que en realidad no tenía una condena.