Julián Trujillo, de ‘La casa de los famosos’, reveló la dura batalla de su hija durante más de 50 días en incubadora

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento en el que un grupo de celebridades deben convivir en una misma casa, donde deben lidiar con enemistades, alianzas y amoríos. Durante la primera versión del Canal RCN, la ganadora fue, precisamente, Karen Sevillano, pero quien ocupó el segundo lugar fue Julián Trujillo, convirtiéndose en uno de los más queridos por parte de los televidentes, sin embargo, tras meses de su salida tuvo que lidiar con complejos momentos por la salud de su hija.

¿Quién es la pareja de Julián Trujillo, de ‘La casa de los famosos’?

La pareja del actor y exparticipante de ‘La casa de los famosos’ es Julián Trujillo, es Susana Rojas, también actriz quien ha participado en diferentes producciones televisivas como lo son ‘Chepe fortuna’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘Darío Gómez: el rey del despecho’, entre otras.

Los actores se habrían conocido en medio de sus roles en teatro y televisión, sosteniendo una unión de más de tres años que se fortaleció mucho más a pesar de que Trujillo estuvo en ‘La casa de los famosos’ por más de cuatro meses.

¿Qué le pasó a la hija de Julián Trujillo, de ‘La casa de los famosos’?

Julián Trujillo y Susana Rojas optaron por manejar en privada su embarazo, pues el rumor se dio meses más tarde, pero ellos prefirieron no referirse a este tema y tiempo después de la información revelada compartieron una imagen junto a su bebé.

A pesar de ello, eran pocos los detalles que se conocían con respecto a la llegada de la pequeña, pero recientemente la pareja estuvo haciendo parte del programa ‘Bravíssimo’, donde por primera vez confesaron la difícil situación que vivieron con respecto a la salud de su bebé, ya que nació prematura:

“Pues, Marcelo, esa es de las experiencias más lindas, esto del canguereo. Lo que tengo que decir es que todavía lo hacemos (proceso de canguro) (…) El tema con el canguereo es que es muy duro, Lucía tiene que dormir en el pecho de Susana, pero no es conveniente que los bebés duerman boca abajo (…) Eso es duro, son momentos y más cuando uno es primerísimo, es muy duro, ya después uno va entiendo", fueron las declaraciones que añadió Julián Trujillo.

Minutos más tarde, las palabras de Susana Rojas tampoco se hicieron esperar añadiendo: “Legalmente, es hasta que cumple cierta edad y cierto peso, ahí se termina el canguro 24/7, pero ahí hemos seguido haciéndole canguro en la noche para dormir para regularle la temperatura (...) Estuvo en incubadora por 53 días (...) fue un poquito, no sé, hay un tema del vínculo que yo no alcancé a tener todo el tiempo del vínculo en barriga, porque de entrada me enteré super tarde, entonces de entrada ya iba perdiendo dos meses y medio”.