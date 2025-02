Julián Trujillo y Susana Rojas se convirtieron en papás, los actores nunca anunciaron su embarazo

En la mañana de este viernes, salió a la luz la noticia de que Julián Trujillo y su pareja, la actriz Susana Rojas, se habrían convertido en papás recientemente. Noticia que toma por sorpresa a muchos, pues la pareja nunca hizo un anuncio de la espera de un bebé, adicionalmente, ambos no postean en sus redes sociales hace ya un tiempo.

Carlos Ochoa, presentador experto en novelas, fue el encargado de hacer pública la noticias por medio de su cuenta de TikTok @carlosochoatv. En medio del su video, indicó que la pareja de celebridades fue vista en la Clínica Colombia en Bogotá, donde al parecer Susana habría tenido un embarazo de alto riego y que habría nacido su pequeña hija por cesárea.

Además, el presentador dio el nombre de la primogénita de la pareja de actores, el cual es Lucía, dando la casualidad de que es el mismo nombre del último personaje que interpretó Rojas en ‘No Olvidarás Mi Nombre’ del canal RCN.

El último proyecto en el que había trabajado Susana fue en ‘Darío Gómez, el Rey del Despecho’, donde interpretó a la cuñada del artista, siendo la hermana de Olga Lucía (Yuri Vargas). No obstante, había rumores de que la actriz había salido sin ninguna explicación de la producción, lo que ahora cobra sentido y era porque quizá no quería hacer público su embarazo.

Por parte de Julián Trujillo, participó en la primera temporada de ‘La Casa de los famosos Colombia’ en el año 2024 y al parecer estaría haciendo parte del elenco de la nueva versión de ‘La hija del Mariachi’.

Julián Trujillo contó cómo hacía para asearse mientras estuvo en ‘La Casa de los Famosos’

Después de su paso por el famoso reality, el actor dio detalles de su rutina diaria dentro de la casa, que incluía esperar a que la mayoría de los participantes se bañaran mientras él hacía ejercicio, dormía, o se distraía en la casa.

“Yo esperaba que la mayoría de las personas se bañaran mientras yo iba a hacer ejercicio o me quedaba durmiendo o pajareando, moviéndome por la casa y después más que todo por la tarde después de las pruebas yo me ponía, me encerraba en el baño y me bañaba más tranquilo, pero muchos no me veían”, explicó Trujillo.

Reiteró que la necesidad de privacidad hacía muy incómodo el uso del baño compartido con tantas personas en la casa. “Es muy difícil. Uno necesita privacidad,” indicó.