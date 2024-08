Así reaccionó Susana Rojas al saber que Julián Trujillo podría estar en otro reality show

El actor Julián Trujillo, conocido por su participación en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, reveló algunos detalles sobre sus próximos proyectos profesionales en la televisión colombiana. En una reciente entrevista, el artista habló con entusiasmo sobre su futuro en la industria y la posibilidad de volver a participar en un formato de reality, una idea que, sin embargo, no pareció agradar mucho a su novia, la actriz Susana Rojas.

Trujillo expresó su gratitud hacia el canal RCN, donde ha recibido varias oportunidades para demostrar su talento. “El canal se ha portado súper bien conmigo. Me ha dado la oportunidad de castear, me ha tenido en cuenta para estos proyectos que van a arrancar, y hay dos posibilidades. En realidad, es muy buena la acogida de todo el canal. Hay unos proyectos muy lindos que van a arrancar en el canal RCN y yo estoy muy emocionado de arrancar un proyecto muy bonito”, comentó el actor al periodista Carlos Ochoa, sin adelantar más detalles sobre los trabajos en los que podría participar.

La reacción de la novia de Julián Trujillo al saber que podría ir a un nuevo reality

En cuanto a la posibilidad de unirse al reality show mexicano ‘La Casa de los Famosos México’, Trujillo no descartó la idea, aunque aclaró que no es algo que esté en sus planes inmediatos. “Creo que en México es muy bonito y muy bacano que a uno le inviten a esos programas para analizarlos y, por qué no, más adelante si se presenta la oportunidad de estar en ‘La Casa de los Famosos México’ o en otra ‘Casa de los Famosos’. Pero más adelante podría ser”, explicó.

Sin embargo, esta idea no fue del todo bien recibida por Susana Rojas, quien no pudo ocultar su asombro ante la posibilidad de que Trujillo volviera a un reality show. “Oye, yo te digo una cosa, yo no sé por qué a ti te quedaron ganas de volver a estar en eso, pero a mí no me quedaron ganas de que tú vuelvas a estar”, expresó la actriz, dejando claro que la experiencia no fue fácil para ella. Trujillo respondió con una sonrisa: “La sufrió... No quiere que vaya a ‘La Casa de los Famosos México’ porque si no, se pone a trasnochar otra vez”, en referencia al tiempo de aislamiento que vivió durante su participación en el programa.

Finalmente, Julián mencionó que está muy entusiasmado por los proyectos que se avecinan, incluyendo la posibilidad de protagonizar una película con un personaje que, según él, “tiene dos facetas”, despertando gran expectativa entre sus seguidores.