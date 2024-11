Juan Diego Alvira habló de la crítica que lo tiene agobiado, “es inevitable no sentirme mal”

Juan Diego Alvira es un periodista colombiano que con el paso de los años ha adquirido una amplia visibilidad debido a su carisma y espontaneidad frente a las cámaras y por supuesto, su experiencia en diferentes medios de comunicación como ‘El Tiempo’ Revista Semana, Noticias Caracol y ahora con su propio programa en el Canal 1, ‘Sin carreta’. A pesar de los diversos compromisos con los que cuenta, el tolimense ha buscado darse a conocer por medio de las redes sociales y recientemente habló de la crítica que lo tiene agobiado.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “Ojo con caer”: Juan Diego Alvira contó cómo usaron su imagen para hacer una estafa millonaria

Juan Diego Alvira más allá de los logros profesionales con los que cuenta, buscando informar a diario a los televidentes y por ende, cumpliendo su sueño de contar con su propio programa, es más que común que los malos comentarios se hagan presentes por medio de las redes sociales, tanto apoyando su trabajo como en contra de su labor periodística.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el experiodista de Noticias Caracol siga adelante con cada uno de sus proyectos e incluso convirtiéndose en creador de contenido, pues en medio de alcanzar una mayor visibilidad, Juan Diego se refirió a este tema de manera contundente: “Aunque le hago quite a los comentarios negativos que encuentro en redes, es inevitable no sentirme mal cuando veo que sacan de contexto algo que dije o hice. Aunque con todo y eso, amo seguir haciendo periodismo por y para la gente”.

“Les quiero contar esa crítica que realmente me agobia. Tal vez los que más me han parecido aburridores, lo que descontextualizan porque es que eso es lo que sucede hoy con las bodegas con los que son mercenarios de las redes sociales. Por ejemplo, cuando hice el tema del Alka-Seltzer, porque cogieron solo ese pedacito del informe con las drogas y sus efectos, hablando con drogadictos, expertos. Eso no lo dije yo, lo había dicho una psiquiatra, un neurólogo que yo había entrevistado de una prestigiosa universidad (…)

Que las drogas producían en el cerebro casi que el efecto de las burbujas del Alka-Seltzer poner a hervir el cerebro, pues metafóricamente halando y en alusión a eso puse el Alka-Seltzer. Entonces wow, ya como se lo ocurre (…) pero en fin son las cosas a las que estamos expuestos”, fueron las declaraciones expuestas por Juan Diego Alvira a lo largo del video.

¿Cuántos años de casado lleva Juan Diego Alvira?

Juan Diego Alvira se casó en el año 2008 con su Ana María Escobar, una también periodista y abogada con quien construyó una familia, dándole la bienvenida a su hija, María del Mar.