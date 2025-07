Andrea Serna, del ‘Desafío’, confesó el ‘secretito’ que le contó Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’

El ‘Desafío’ regresó a las noches de Caracol Televisión en sus 21 años al aire, contando así con 32 nuevos participantes de diferentes disciplinas quienes se midieron a formar parte de esta competencia y demostrar así sus habilidades físicas para así llegar a convertirse en uno de los ganadores de este 2025.

Año tras año, el ‘Desafío’ ha logrado convertirse en uno de los programas más exitosos de Caracol Televisión. El ‘reality’ que lleva más de dos décadas al aire a lo largo de seis años, Andrea Serna se ha encargado de ser su presentadora estrella, gracias a su profesionalismo y el carisma con el que cuenta.

Si bien, el programa de entretenimiento ya dio inicio, la reconocida presentadora no dudó en compartir a través de sus redes sociales el encuentro que tuvo con Amparo Grisales, reconocida actriz y jurado de ‘Yo me llamo’ y aunque este no tuvo un mayor tiempo, lo cierto es que ‘La Diva’ no dudó en aconsejar a la presentadora tras la llegada de una nueva versión.

“Amparo Grisales eres única, eres un amor. Pd. Después les comparto el tip de la canela que me dio para las buenas energías”, fueron las declaraciones que agregó Andrea Serna, del ‘Desafío’, añadiendo una imagen juntas.

Lo cierto es que Serna con el paso de los años ha logrado ganarse el cariño de diferentes figuras del entretenimiento, pues también resaltó su amistad con Jorge Alfredo Vargas y su admiración por las presentadoras de ‘Yo me llamo’, Melina Ramírez y Laura Acuña.

¿Por qué Andrea Serna, del ‘Desafío’ no tuvo más hijos?

Andrea Serna tiene una sola hija, Emilia, y ella misma ha hablado en varias ocasiones sobre las razones por las que no tuvo más hijos.

Según ha compartido la presentadora, quedar en embarazo de Emilia no fue un proceso rápido ni fácil como ella esperaba, especialmente porque ya rondaba los 34 o 35 años en ese momento. Aunque eventualmente logró concebir a Emilia, no volvió a intentarlo para tener un segundo hijo.

Andrea ha expresado que, si bien en algún momento pensó en la posibilidad de tener más hijos, la vida tomó un rumbo diferente y no sintió frustración por ello. Ella creció en una familia grande, pero acepta y está feliz con la “familia de tres” que ha formado junto a su esposo, Juan Manuel Barraza, y su hija Emilia.