Andrea Serna del ‘Desafío XX’ confesó que no fue fácil quedar en embarazo, ¿deseaba tener más hijos?

Andrea Serna es una conocida presentadora, modelo y locutora que durante más de 20 años ha hecho parte de los principales medios de comunicación. En un primer momento, con el Canal RCN, desde la sección de entretenimiento del noticiero, para posteriormente cautivar con formatos como ‘Protagonistas de nuestra tele’ y ‘El Factor X’. Pero, luego de 18 años en este famoso medio, decidió seguir su carrera de manera personal y desde hace más de cinco años se destaca como presentadora del ‘Desafío XX’, pero ahora Serna confesó que no fue fácil quedar en embarazo.

Si bien, los 20 años del ‘Desafío XX’ llegaron a sus hace pocos meses, donde las presentadoras estrellas terminaron siendo María Fernanda Aristizábal y Andrea Serna, la conductora terminó haciendo parte del pódcast ‘El mundo del sí', para referirse a varias situaciones que su vida, teniendo en cuenta que termina siendo bastante privada con varios de estos detalles.

Uno de los hechos que más llamó la atención tuvo que ver con su rol como madre y su embarazo, que aunque no tuvo ninguna complicación, sí tomó algún tiempo: “En ese momento, bueno, yo estaba en la búsqueda, la verdad y ya habíamos hablado con Juan Ma, ahora sí. La verdad pensé que eso era así ya listo, pasado mañana y no, no, no siempre se demora uno su tiempito. Yo ya estaba rondando como por los 34, 35, entonces ajá no es lo mismo. Pero, bueno, al final bien, todo resulta y yo en ese momento estaba trabajando en RCN aún, fueron muy muy generosos con el tiempo cuando finalmente nació Emi”.

En cuanto a si quería tener más hijos, Andrea Serna aseguró que en el momento en el que pensó que era el indicado esta situación no se dio, motivo por el que no intentó en otro momento o llegó a sentir alguna frustración, pues a pesar de haber crecido en familias grandes entiendo que ellos son una familia de tres en compañía de su gato.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Andrea Serna del ‘Desafío XX’ y su esposo?

La diferencia de edad entre Andrea Serna y Juan Manuel Barraza, con quien lleva más de 10 años matrimonio, sería, al parecer, de ocho años, ya que Serna se encontraría en sus 47 años de edad, mientras que su pareja estaría rondando sobre los 55 años de edad. Sin dejar de lado a Emilia, su única hija que tiene 9 años de edad.