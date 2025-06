Amparo Grisales dio pistas sobre su futuro en ‘Yo Me Llamo’ y Caracol, con amoroso mensaje a sus fans

Yo me llamo

‘Yo me llamo 10′ está por llegar a su final para acto seguido darle paso a uno de los programas más esperados por los televidentes de Caracol TV, ‘El Desafío del Siglo’. Justamente Amparo Grisales, jurado del formato de imitación, generó gran conversación luego de responder varios mensajes de despedida anticipada, por lo que fue esta edición del audiovisual.

‘Paquita la del Barrio, ‘Vicente Fernández’, ‘Luis Alfonso’, y ‘Gloria Estefan’, fueron los seleccionados por ‘Amparito’, César Escola y Rey Ruiz, para disputar la gran final el próximo martes primero de julio, concursantes que llegaron a esta instancia luego de que ‘José Luis Perales’ saliera eliminado de la competición en la noche del pasado viernes 27 de junio.

Yo Me Llamo Caracol

Pero esta no fue la única situación que generó lágrimas en los presentes en el set del Templo de la Imitación y la audiencia en casa, también las palabras de despedida de Rey Ruiz, salsero cubano que cantó a dúo con Laura Acuña, en lo que se convierte en su adiós a este proyecto, intérprete de ‘No me acostumbro’, que le regaló estas hermosas palabras a sus compañeros.

“Aprendí a conocerlos. (...) No como compañeros sino como amigos los admiro a los dos, llevan tanto tiempo haciendo lo que hacen y lo hacen con tanto respeto que para mí ocupar esa silla es más que un honor. (...) Aurelio eres un gran lobo y dices las cosas que no podemos decir nosotros”, manifestó Rey.

Pero mientras esto sucedía en la pantalla, Grisales estaba pegada a su cuenta de ‘X’, respondiendo trinos de sus fanáticos, uno de ellos el de su Club de Fans en el que le dijeron, “Gracias por tu fortaleza, amor y profesionalismo. Te extrañaremos mucho, pero esperamos verte de vuelta el próximo año.“, hermosa frase a la que la ‘Diva’ contestó: ”Gracias a ustedes por tanto cariño, los amo".