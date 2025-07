Guajira del ‘Desafío’ confrontó a sus críticos tras hablar de sus problemas con Darlyn

Caracol Televisión llevó a la pantalla una nueva y esperada versión del ‘Desafío’ que cumple 21 años al aire, convirtiéndose en el programa de entretenimiento más visto por los televidentes. Esta nueva versión cuenta con 32 nuevos participantes, pero también con una nueva sorpresa que tiene que ver con un post y pre Desafío presentado por Esteban y Guajira. Sin embargo, la serie de críticas no se hicieron esperar, tanto así que Guajira confrontó a sus críticos tras hablar de sus problemas con Darlyn.

Para muchos, una de las grandes sorpresas con las que llegó el ‘Desafío Siglo XXl’ tuvo que ver, precisamente, con que los televidentes podrán vivir a lo largo del día lo que pasa en el ‘reality’ mientras que en la noche la polémica estará a la orden del día por parte de Guajira y Esteban.

Ante el hecho, Guajira no dudó en expresar su emoción a través de las redes sociales, pero también sigue dando de que hablar por referirse a exparticipantes del ‘Desafío’ entre ellas, Darlyn asegurando en pasadas entrevistas que es una mujer desleal y que había visto su verdadera cara después de salir del ‘reality’, ya que no tuvo la mejor actitud con Kevyn, luego de que se convirtiera en el ganador de la versión 2024.

A pesar de que el programa ya terminó para ambas, lo cierto es que las críticas no se han hecho esperar para estas figuras, en especial, para Guajira, pues uno de sus seguidores a través de una dinámica de preguntas aseguró: “¿Por qué no le dijiste las cosas a Darlyn como lo dijiste en la entrevista mi querida Guajira?“.

“Mi opinión personal no ha cambiado, pero hoy no estaba en el rol de darle foco a lo que dije y sostengo, sino de presentar. Como anfitriona de un programa. Sé separar lo que pienso de lo que represento. El enfoque no era mi historia con ella, sino un nuevo proyecto y una audiencia que merece respeto (no todo es morbo). Ser profesional es tener claridad de propósito. Y eso hice. Ya los ROLES cambiaron y cada quien tiene su lugar”, fueron las declaraciones que añadió Guajira, del ‘Desafío’.

Por su parte, Darlyn les pidió a sus seguidores dejar las malas vibras atrás y concentrarse en la nueva competencia que se adelanta, agradeciendo por el cariño recibido desde su ingreso al ‘Desafío’.