Este es el tremendo trabajo lejos de la TV que tiene el nuevo presentador de ‘El Desafío del Siglo’

A inicios del nuevo milenio, más exactamente en 2004, Caracol Televisión decidió innovar en su programación y llevó a su pantalla ‘El Desafío’, programa concurso que estrenara su temporada 21 el próximo 2 de julio, presentado varias innovaciones, dentro de ellas la llegada de un nuevo ‘host’, mismo que tiene un apetecido trabajo lejos de la TV.

Una vez finalizada la décima edición de ‘Yo Me Llamo’, la ciudad de las cajas volverá a abrir sus puertas para recibir a los superhumanos que harán parte de las casas Gamma, Beta, Alpha y Omega; a quienes por supuesto se le sumará la presentadora Andrea Serna.

Pero en esta ocasión Serna no viene sola, ya que la producción decidió poner a ‘camellar’ a una de las concursantes más queridas en la historia del formato, Kelly Ríos ‘Guajira’, quien ganó la versión ‘XX’ con Kevyn Rua y perdió la entrega del 2023 con Alejandra Martínez; junto a esta exparticipante estará Esteban Hernández, una de las figuras más reconocidas en los medios en Colombia, ya que hace parte de Caracol Ahora y es parte fundamental de la mesa de trabajo de Voz Populi de Blu Radio, formato que es uno de los más escuchados en tierras cafeteras y al que muchos comunicadores y periodistas quisieran llegar

Hernández y ‘Guajira’ serán los encargados de ponerle el ambiente a la previa y el post de los episodios de ‘El Desafío del Siglo’, todo esto mediante la nueva plataforma del canal, Ditu.

¿Guajira del Desafío será parte de LCDLF3 ?

Tras este nuevo trabajo, muchos televidentes de RCN quedaron totalmente tristes al ver que la posibilidad que Ríos llegue a una futura entrega de LCDLFC se derrumbó; aunque ella ya había descartado esto con las siguientes palabras:

“A mi mami no le gusta eso. Ella escucha ese nombre y le da algo, me hace recordar que aún hago lo que ella diga y que me sigue cuidando como cuando tenía 6 años. La preparé para ese momento, le prometeré que no voy a pelear con nadie y tal vez no lo piense”.