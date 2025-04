Guajira del Desafío estalló con quienes le dicen que se aprovecha de la “plata” de Kevyn

En el 2004, Caracol TV hizo una de sus mayores apuestas en lo que a concursos se refiere al poner en marcha El Desafío, programa que ya acumula veinte temporadas en su rodar, tiempo en el que muchos de sus participantes se han quedado en la mente de los televidentes, dentro de ellas Kelly Ríos, Guajira, mujer que recientemente sacó pecho por su victoria con Kevin Rua, luego de que alguien la criticara por supuestamente aprovecharse de él para tener un triunfo.

Ríos ha sido una de las pocas participantes que ha podido disputar dos finales consecutivas del concurso, la entrega ‘The Box 2023′ y la ‘XX’, perdiendo la primera frente a Alejandra Martínez y ganando la segunda con Kevyn, por encima de ‘Sensei’ y Darlyn Giraldo.

Guajira de El Desafio Tomado de: @kellyrios27 y Caracol

Sin duda alguna Ríos ha aprovechado en demasía el pantallazo que se pegó, aumentando sus cifras en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde ya acumula un millón de seguidores, plataforma en la que recientemente mostró que se quitó varios de sus tatuajes,

Pero esto no fue lo único que ha hecho ‘Guaji’ en los últimos días, ya que decidió contestar a una fuerte crítica que le hizo una detractora, mujer, que en una dinámica de ‘Preguntas y respuestas’, le dijo que ella solo se aprovechó de Rua por su ‘plata’, a lo que ella respondió:

“Primero hay que aprender a escribir y usar el verbo creer. Segundo, no hay que ser mayormente inteligente para entender que dependía de mi para ganar, no lo hizo solo, aunque sin mí también lo lograría porque así era su destino y ¿Gratis? No, gratis lo dio tu mamá y naciste tú. Mis esfuerzos valen y ya casi se acabó el dinero. Tercero, si te duele algo es problema tuyo, desganada y desrécord no hay", expresó.