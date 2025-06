‘Guajira’ del Desafío del Siglo, le contestó a ‘haters’ que no la quieren ver como presentadora del reality

Caracol quiere volver a tomar su poderío en rating en lo que a realities se refiere y es por eso que tras el final de la décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ le dará rienda suelta a ‘El Desafío del Siglo’, formato en el que una de sus exparticipantes se estrenará como presentadora, ‘Guajira’, mujer que le mandó un ‘mensajito’ a quienes la criticaron por este nuevo trabajo.

Kelly Ríos es el nombre de esta talentosa superhumana que ha estado en dos ediciones y dos finales del formato, la ‘The Box 2023′ y la ‘XX’; saliendo campeona en esta última junto a Kevyn Rúa, con quien se repartió parte de los $1.000 millones de pesos de premio.

Kevyn y Guajira del 'Desafío XX' Foto: Instagram @desafiocaracol

Tras su pantallazo en este audiovisual, Ríos ha sabido aprovechar en demasía la visibilidad que le dieron, convirtiendose en una reconocida figura digital con más de un millón de seguidores en Instagram; plataforma en la que, como todo creador de contenido tiene fans y haters. Precisamente ‘Guaji’ aprovechó sus historias para responderle a quienes no están de acuerdo con la bendición que le llegó para ser ‘host’ del Desafío con Esteban Hernández en Ditu.

“Imagínate ir por la vida pidiéndole disculpas a cada persona que le incomode lo bueno que te pasa, para mí eso es un absurdo. Eso sería como disculparte por florecer después de haber cosechado, regado y sembrado tu jardín. No, si algo bueno llega a tu vida es porque lo sembraste con acciones, esfuerzo, fe y energía limpia; y lo mereces”, manifestó Ríos.

“No te disculpes con nadie por tu brillo. Las bendiciones ni se explican ni se esconden, simplemente se comparten con las personas que vibran igual que uno. No te tienes que disculpar por brillar, es más, si a otra persona le incomoda tal vez no sea tu brillo sino su sombra. Pero si ya en definitiva su luz no los deja vivir, pues que se pongan gafas”, añadió.