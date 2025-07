Marbelle confesó cómo está su relación con Sebastián Salazar tras su ruptura, “no ha sido fácil”

Marbelle es una de las cantantes más conocidas en Colombia, pues desde muy corta edad exploró su talento en diferentes escenarios, demostrando su gusto por la tecnocarrilera, la ranchera y el pop, logrando construir una carrera que en el 2026 alcanza los 30 años. Actualmente, la artista sigue adelante con cada uno de sus proyectos musicales y televisivos, pero sin duda, en la memoria de sus fans sigue presente su telenovela autobiográfica ‘Amor sincero’, del Canal RCN y aunque ahora busca mantener en privado varios detalles de su vida, recientemente confesó cómo está su relación con Sebastián Salazar luego de su ruptura.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: ¿De regreso a la TV? Marbelle sorprendió como presentadora de querido programa

Durante más de seis años, Marbelle sostuvo una relación con Sebastián Salazar, un futbolista que hizo parte de Independiente Santa fe y actualmente haría parte de Bogotá F.C. A pesar de la diferencia de edad de más de 15 años, lograron conectar desde un inicio fortaleciendo así mucho más su unión y apoyándose en cada uno de sus proyectos.

Aunque durante un buen tiempo, Marbelle estuvo ausente de los medios de comunicación, hace unos cuantos meses en medio de una entrevista confesó que en cierto momento tuvieron planes de matrimonio e incluso de tener hijos, teniendo en cuenta lo sólida que estaba su relación, pero decidieron esperar para aquel momento.

A inicios de este 2025 los rumores sobre la ruptura de la intérprete de ‘Adicta al dolor’ con su pareja estuvieron latentes, sin embargo, ella optó por no referirse a este tema. Pero, durante los primeros días de julio fue la presentadora invitada en el programa ‘La Corona TV’ de City TV, donde este tema no pasó de largo, pues además de confirmar su ruptura que se dio ya hace más de dos años, también dejó claro que lleva una buena relación con Sebastián:

“Ya no tengo acciones, pero si les quiero decir que soy fiel, hice parte de esa familia leona (…) Pero que les puedo contar ya hace bastante tiempito no lo he querido hacer público porque es lago de lo que yo no hablo mucho y que lo he mantenido ahí, precisamente por la relación por mucho tiempo estuvo ahí.

Por amor, por respeto, porque igual seguimos en comunicación con muchas cosas, pero hemos dado un paso importante en la relación que fue hacer una pausa y ya vamos para tres años más o menos. Una pausa para entender las decisiones y los tiempos de cada uno, no ha sido fácil, pero acá estamos y seguimos en la pausa", fueron las declaraciones que añadió Marbelle.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a la mamá de Marbelle?

La mamá de Marbelle, María Isbeth Cardona, falleció en el año 2002 a sus 52 años de edad, luego de practicarse una cirugía estética como lo fue una liposucción. De acuerdo a algunas versiones, la progenitora de la artista perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio.