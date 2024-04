Marbelle confesó los planes que tiene con Sebastián Salazar, luego de más de 8 años juntos, ¿hijos y matrimonio?

Maureen Belky Ramírez, conocida como Marbelle, es un cantante de música popular que a sus 44 años edad se encuentra mejor que nunca, pues sigue dando a conocer su música, mientras que hace parte de ‘Planchando el despecho’. Pero, sin duda, su mayor prioridad en su familia, su hija, Rafaella y su pareja. Aunque la intérprete de ‘Amor sincero’ prefiere mantener en privado varios detalles de su vida, recientemente Marbelle confesó los planes que tiene con Sebastián Salazar, luego de más de 8 años juntos.

¿Quién es el novio de Marbelle?

El novio de Marbelle es Sebastián Salazar, un futbolista que actualmente hace parte de Bogotá FC. Aunque se desconoce como se conoció con la cantante, lo cierto es que el amor entre ellos ha estado presente a lo largo de 8 años, pues ambos han sabido para apoyarse en sus diversos proyectos y también que estos no terminen afectando su relación. Teniendo en cuenta que la intérprete de ‘Adicta al dolor’ ha sido blanco de diversas críticas al irse en contra de Gustavo Petro.

¿Cuáles son los planes de Marbelle y Sebastián Salazar?

En las horas de la mañana de este 26 de abril, Marbelle estuvo haciendo parte de la emisora ‘Tropicana’ para revelar uno que otro detalle de su vida, entre ellos la cercanía y la excelente relación con la que cuenta con su hija, Rafaella, quien fue el fruto de su matrimonio con Royne Chávez.

Sin embargo, uno de los temas que no pasó de largo, fue, por supuesto, su relación con Sebastián Salazar, quien tenía 28 años, mientras que Marbelle 44, es decir, es una diferentecia de edad de 18 años. La artista confesó que desde hace un tiempo hubo planes de matrimonio, pues ambos, además de pensar que el tiempo que llevaban ya era suficiente para dar este paso, también lo enamorados que están los llevó a pensar en esta idea, sin dejar de lado, el deseo de Marbelle de volver a ser madre y tener su primer hijo con Sebastián.

“El algún momento estábamos con toda la fiebre del matrimonio y todo esto, pero realmente le bajamos un poquito a la velocidad. Porque uno de mujer tiene unos tiempos muy perfectos y yo he querido tener un hijo, pero como que todas esas cosas, el matrimonio y el bebé se han ido aplazando y ahora con todo el trabajo ha quedado ahí”.

“Si se nos da en el camino, claro que sí, pero no es un tema que nos trasnoche (…) Yo me muero por un bebé. Es que obviamente ya uno con 44 empieza a pensar un poco en el tema, pero a mí me da susto, un poco de prevención, un embarazo después de los 40 me da sustico. El embarazo mío con Rafaella no fue fácil”. Sin embargo, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ reiteró que no descarta de que estas dos situaciones se den en los próximos años.

¿Qué le pasó a Marbelle en el rostro?

El pasado 20 de abril Marbelle tomó por sorpresa a los usuarios de ‘X’, luego de que se viralizara una imagen suya con una serie de retoques en su rostro y por ende, la inflamación que esto produjo. La cantante se habría perfilado el rostro, la nariz y aplicó bótox, pues según ella, tenía que levantar un poco más sus cejas. Eso sí, dejó claro que quedó feliz con el resultado y le encanta poder consentirse.