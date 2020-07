La verdadera razón de la trágica muerte de la mamá Marbelle, según la cantante

"Ni siquiera fue por la operación, como se dijo", se escuchó en una entrevista cuando se conoció la verdadera razón de la trágica muerte de la mamá Marbelle.

Marbelle se ha convertido en tema de conversación gracias al regreso de Amor sincero, por RCN.

Y sin duda, los últimos capítulos han dado de qué hablar.

El más comentado mostró la muerte de la madre de la cantante.

Los televidentes pudieron ver que luego de una cirugía falleció, pero allí hubo algo más.

Las revelaciones las hizo la cantante hace unos años, en medio de una entrevista en Yo, José Gabriel.

"Se hizo una lipoescultura y salió bien, pero resulta que le dio un paro cardiaco y en la clínica donde la operaron no tenían equipos de reanimación. Entonces, simplemente cuando llegamos, se murió. Ni siquiera fue por la operación, que fue lo que se dijo, simplemente en la clínica no había equipos de reanimación, no había sangre, no había nada, entonces pasó de una forma muy repentina y muy injusta".

Las confesiones de la cantante las podrá ver a continuación:

Verdadera razón de la trágica muerte de la mamá Marbelle

