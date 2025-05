“Fue traicionado por su propia estructura”: Fico por asesinato de cabecilla de estructura criminal

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el asesinato de alias Adiel, cabecilla del grupo delincuencial San Pablo, perteneciente a La Terraza, y con un amplio prontuario delictivo. Además, el mandatario aseguró que fue traicionado por los miembros de su banda, “se están matando entre ellos”.

PUBLICIDAD

Se trata de Adiel Fabián Covaleda Guzmán, alias Adiel y cabecilla de la Odín “San Pablo”, que se desmovilizó del Bloque Cacique Nutibara, en el 2018 Qhubo reportó que fue condenado a 21 años y 3 meses de prisión, luego de un acuerdo con la Fiscalía. Fue hallado culpable del asesinato de Alex Arley Álvarez Vélez, quien se habría negado a pertenecer al grupo delincuencial, además fue procesado por 2 tentativas de homicidio, 2 tentativas de extorsión, porte ilegal de armas de fuego y desplazamiento forzado.

También le puede interesar: Daniel Quintero alertó por ‘toque de queda’ luego de asesinato de excabecilla en Medellín

Asesinato de alias Adiel, cabecilla de la estructura criminal San Pablo

“Anoche fue asesinado alias “Adiel”, cabecilla del grupo delincuencial San Pablo. Todo indica que fue un ajuste de cuentas entre ellos mismos. Durante casi 30 años sembró miedo en el nororiente de Medellín. Lo capturaron, se desmovilizó, volvió a delinquir y ahora fue traicionado por su propia estructura", escribió el alcalde en su cuenta de X antes Twitter

Además, en el mismo mensaje aseguró que “mientras algunos se sientan en una mesa en Itagüí a hablar de paz, desde la sombra siguen ordenando homicidios. En Medellín esa doble moral no pasa. Aquí no hay pactos con los bandidos. Hay resultados, hay autoridad y hay una ciudad que no les tiene miedo. Y a los que están pensando en reemplazar a “Adiel”: ya los tenemos identificados. Que se preparen, porque vamos por ellos con toda la fuerza institucional".

Sin embargo, también hizo unas declaraciones en las que afirmó que “en este país todos los bandidos se creen los dueños de la paz y lo que hacen es hacer la guerra. Hablan de mesas de paz, todo de paz, pero desde ahí direccionan homicidios”.