Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity, sorprendió a sus fans confesando que no es tiempo de juzgar

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en el Canal RCN, pues desde hace 10 años forma parte de su parrilla de contenido, acompañando así las noches de los televidentes de la mano de un grupo de celebridades quienes se miden a exigente pruebas culinarias que son evaluadas por el grupo de jurados conformado por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, sin dejar de lado a la presentadora, Claudia Bahamón, quien se ha convertido en una de las personalidades favoritas y ahora sorprendió a sus fans confesando que no es tiempo de juzgar.

La nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ dio inicio hace pocos días, contando con queridas figuras quienes se han encargado de entretener a los televidentes y también demostrar sus conocimientos gastronómicos para seguir en competencia. Pero, con el fin de que el ‘reality’ siga avanzando, la primera eliminada fue Yesenia Valencia, quien decidió renunciar al programa de entretenimiento asegurando que no quería que su salud se viera afectada, siendo esta toda una sorpresa para quienes siguen en competencia.

Ante la tristeza, horas más tarde, quien no dudó en referirse a este tema fue la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, destacando así el cariño que le tiene a cada uno de los participantes del ‘reality’:

“𝐍o es tiempo de juzgar. Quiero dejar esta reflexión: Rendirse es abandonar porque no creemos que seamos capaces. Es dejarse vencer por el miedo, por la presión o por la inseguridad. Es elegir la salida fácil (cobardía) para evitar el dolor de perder, la angustia de sentir cerca, el fracaso. Renunciar, por el otro lado, puede ser un acto de valentía.

Es mirar hacia adentro y reconocer, con honestidad, que algo no está alineado con lo que somos, lo que sentimos o lo que necesitamos en este momento de la vida. Renunciar es una decisión incómoda (muchas veces incomprendida) porque sabes que vienen críticas, señalamientos y decepciones. ¡Pero ojo! Quizás también sabes que quedarte por obligación es una forma de traicionarte a ti mismo.

En una competencia como MasterChef, donde la presión es constante y las emociones están a flor de piel, no todos los retos son culinarios. Lo he dicho muchas veces, MasterChef no necesariamente lo gana el que mejor cocina, porque el reto más grande (para mí) es el personal: la mente y las emociones tienen un peso muy importante para avanzar en la competencia.

Es valiente decir “esto no es para mí”, incluso si eso significa salirse de la cocina antes de tiempo. Aunque sé que renunciar en esta competencia es quitarle la oportunidad a muchos que quieren darla toda en la cocina para ganar. Hoy quiero pensar que detrás de esta decisión de Yesenia hay una historia muy valiente, más valiente que la de alguien que simplemente se rinde. Gracias Yesenia", fueron el sentido mensaje que decidió Claudia Bahamón a Yesenia Valencia agregando algunas imágenes de lo vivido juntas.