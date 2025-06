Raúl Ocampo y Valentina Taguado se confiesan tras su aventura en MasterChef Celebrity

El actor samario Raúl Ocampo, conocido por sus papeles en Café con aroma de mujer, Narcos y Enfermeras, y la carismática locutora bogotana Valentina Taguado, reconocida por ser una de las voces de Los 40, en los impresentables, y exparticipante de Survivor 2023, han protagonizado momentos memorables, en donde la química es inocultable, en la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con los dos participantes, quienes desde los primeros segundos mostraron su evidente y espontáneo “coqueteo” y la frescura que llevaron a la cocina en esta edición conmemorativa del reality.

La química entre Raúl Ocampo y Valentina Taguado

“El miedo más grande que tenemos todos los cocineros es no presentar un plato”, confiesa Raúl. “No importa si quedan diez minutos o treinta segundos, algo haces. Pero nunca puedes llegar con el plato vacío”. Y lo dice alguien que antes del reality solo sabía preparar huevos revueltos y sándwiches de huevo. “¡Pero para eso también se necesita puntería!”, bromea, dejando claro que el sentido del humor ha sido uno de sus ingredientes secretos.

Para Valentina, el reto ha sido igual de intenso: “Uno hace siete cosas en tres segundos, eso es real. El tiempo se vuelve otra cosa en esa cocina, es demasiado estresante. Pero también es lo más chévere, porque te saca de tu zona de confort y te obliga a creer en ti”. Y lo dice en serio: su plato más retador fue el que hizo sin receta, sin plan y sin red: “Solo recordé que había masa para tortillas y cuando dijeron mojojoy, me fui con tacos. Si me ponía a improvisar más, ¡me salía algo asqueroso!”.

La presión del cronómetro, los gritos de “¡quedan tres segundos!” y los juicios de los chefs no han sido impedimento para que ambos participantes descubrieran en sí mismos una nueva pasión. Raúl lo resume así: “Hasta el sol de hoy, sigo sin creer que eso haya pasado. Se siente como una realidad paralela”. Y aunque al principio se fue de fiesta para celebrar, luego se puso manos a la obra: llamó a un amigo chef, se metió a clases, y aprendió desde cero. “¡Ni siquiera sabía hacer arroz!”, confiesa entre risas.

Valentina, por su parte, encontró en el apoyo de ex participantes como Hassam, Chicho Arias o Tatán Mejía, la motivación para asumir el reto con disciplina. “Hassam fue quien más me motivó. Me decía: ‘trasnocha, madruga, ve a clases’. Y eso hice. Todo para poder sacar la cara en la cocina”, cuenta.

Pero no todo ha sido sufrimiento entre fogones. También han vivido momentos de complicidad y trabajo en equipo. Raúl recuerda con cariño su arroz caldoso de bofe cocinado con Andrea Guzmán: “Trabajar con ella fue brutal. Es tranquila, escucha, tiene muchas ideas. Y uno ahí tiene que ceder, negociar, hacer que dos ideas se conviertan en una receta que funcione”.

Ahora, mientras los televidentes apenas empiezan a saborear los primeros capítulos, ellos ya vivieron el banquete completo. Y prometen que lo mejor está por venir. “Son los 10 años de MasterChef y le metieron cosas que nunca se habían hecho. Si el primer capítulo fue un mojojoy, imagínense lo que se viene”, advierte Valentina.

Sin duda, MasterChef Celebrity sigue siendo ese programa que no solo despierta el apetito, sino también las emociones. “Seguramente se van a reír, se van a enojar, van a llorar, pero lo van a disfrutar en familia. Y de eso se trata todo esto”, concluye Raúl con una sonrisa genuina.

Porque al final, entre el estrés del reloj y los sabores inesperados, lo que queda claro es que MasterChef no solo forma cocineros, sino también historias inolvidables. Y esta, sin duda, ya se está cocinando con todo.