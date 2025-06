¿Caracol o RCN? Este fue el ‘rating’ en el estreno de ‘MasterChef Celebrity’ en competencia con ‘Yo me llamo’

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más queridos en el país, pues año tras año ha logrado cautivar al público con diversos programas de entretenimiento, entre ellos ‘Yo me llamo’, un ‘reality’ de imitación que sigue dando de que hablar actualmente con su décima temporada y ahora

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Caracol Televisión sorprendió al confirmar ‘El Desafío del Siglo XXI’; vendría con grandes cambios

‘Yo me llamo’ está a punto de entrar a su recta final, contando cada vez con menos imitadores, pues solo los mejores han logrado avanzar en la competencia por los 500 millones de pesos, tomando cada uno de los consejos expuestos por el equipo de jurados conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Desde su primer capítulo transmitido por Caracol Televisión, el ‘reality’ de canto se convirtió en el más visto por los televidentes, demostrando una vez más el gusto del público por la música y por ende, sus artistas favoritos. Sin embargo, la preocupación latente tenía que ver, precisamente, con la llegada de la décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ a través del Canal RCN, siendo sintonizado también a las 8 pm.

Si bien, a través de las redes sociales la nueva temporada del ‘reality’ de cocina terminó siendo todo un éxito, lo cierto es que sus cifras tratándose del nivel de rating no fueron los esperados, pues de acuerdo con el reporte de Kantar Ibope Media, ‘MasterChef Celebrity’ no logró quitarle el primer lugar a ‘Yo me llamo’, ubicándose así en el cuarto lugar de la posición, obteniendo un 6,30 mientras que ‘Yo me llamo’ logró marcar un 9.35, consolidando así un éxito más que latente.

Cabe resaltar que en el segundo y tercer lugar se ubicaron otras dos producciones de Caracol Televisión, como lo son Noticias Caracol en la emisión de las 7 pm y seguidamente, ‘La Venganza de Analía 2′. Cabe resaltar que una de las esperanzas para el Canal RCN estaba puesta en ‘MasterChef Celebrity’, uno de los programas de entretenimiento más queridos, sin embargo, esto no ocurrió, pero se espera que con el paso de los días el ‘reality’ logre alcanzar un mayor nivel de audiencia.

PUBLICIDAD

¿Quién es la nueva jurado de ‘MasterChef Celebrity’?

La nueva jurado de ‘MasterChef Celebrity’ es Belén Alonso, una reconocida chef mexicana, quien durante varios años se ha dedicado a la gastronomía. Si bien, inició como asistente de cocina, su talento la llevó a ser becada para estudiar en Australia, contando así con conocimientos de diferentes partes del mundo.

Sin dejar de lado, que Belén ya ha hecho parte de algunos programas de entretenimiento de otros países como lo son ‘Familias frente al fuego’ y también fue jurado de ‘Top chef Vip’ el año anterior.

MasterChef Celebrity y Yo me llamo Reporte Kantar Ibope Media