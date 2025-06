Luly Bossa preocupó a fans de MasterChef por el estado de su dedo tras dura cortada

Tras el final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, ganada por Altafulla, RCN le dio rienda suelta a la entrega número siete de MasterChef Celebrity Colombia, programa en la que han pasado varias cosas, dentro de ellas una dura cortada sufrida por Luly Bossa, actriz que mostró cómo está su dedo tras el accidente.

A sus 61 años, y tras enfrentar la muerte de su hijo Ángelo, Bossa decidió aceptar un nuevo reto en su vida y le dijo sí a ‘Nuestra Tele’, para ser del ‘combo’ de los 22 cocineros que se la lucharan para obtener la corona que ostenta Paola Rey, ganadora de la edición anterior.

Luly Bossa mostró cómo está rehaciendo su vida con nueva faceta después de la muerte de su hijo Angelo Foto tomada de las redes sociales de Lully Bossa

Como lo hizo en producciones como ‘La ley del corazón’. ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Enfermeras’. ‘Polvo carnavalero’ y ‘Lala’s Spa’, Luly está dando lo mejor de ella para sacar adelante este proyecto, sin importar si tiene que dejar la piel en la cocina.

Justamente esto le pasó en el episodio transmitido en la noche del pasado miércoles 25 de junio, cuando Bossa sufrió una fuerte cortada con una licuadora de mano, que hizo que los parámedicos del formato culinario tuviesen que ingresar a prestarle la atención necesaria.

Aunque los televidentes fueron testigos del ‘chorrero’ de sangre, no veron la cantidad de puntos que le tuvieron que hacer a Bossa, hasta que ella misma lo mostró mediante una de sus historias de Instagram, plataforma en la que acumula 890.000 seguidores, red en la que mostró que la cortada fue tal, que se extendió hasta la parte de su uña.

“Está horrible, muy doloroso, pero vamos, que vamos. Esto pasó, pero me alegra que me gané el pin de inmunidad”, expresó Luly en el video en el que se ve que a pesar del paso del tiempo su dedo no ha curado cómo debería; ya que cabe acotar este programa fue pregrabado hace ya varias semanas.