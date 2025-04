Luly Bossa, entre lágrimas, confesó la dura pérdida que afronta y recordó a su hijo, Ángelo, “estoy vuelta m%erd$”

Luly Bossa es una actriz colombiana, quien cuenta con una carrera de más de 15 años siendo parte de diferentes producciones como lo son ’5 viudas sueltas‘, ‘Lala’s Spa’, ‘El baile de la vida ‘, entre otras. Sin embargo, durante varios años estuvo alejada de la televisión con el fin de priorizar la salud de su hijo, Ángelo, quien falleció en marzo del 2024.

Hace pocos meses se confirmó el regreso de Luly, pero no en alguna producción, sino, por el contrario, en un ‘reality’, tratándose, precisamente, de la nueva temporada ‘MasterChef Celebrity’, el famoso programa de cocina en el que la barranquillera se encargará de mostrar sus conocimientos gastronómicos y por supuesto, su personalidad.

Sin embargo, desde el fallecimiento de su hijo, Angelo los días no han sido fáciles, estando tranquila por todo el amor que le brindó y cada uno de los momentos compartidos, teniendo así nuevos integrantes en su familia, algunos perritos y gatitos, quienes se convirtieron en su mejor compañía, pero recientemente, Luly confirmó el fallecimiento de uno de ellos con un gran dolor.

“Hola, ¿cómo están?, yo estoy picha, se me murió la tercera gatita de los seis que tenía. Me revolvió lo de Ángelo, así que cómo estás, quiero saber cómo estás. Estamos haciendo una cantidad de pruebas para un proyecto, gracias a Dios, cómo estás, me puedes escribir, por favor, escríbeme, quiero saber como estás si nadie te está preguntando hoy. Yo estoy vuelta m%erd$, un beso (…) Se vale estar mal. Se vale llorar, se vale romper la rutina para tener un espacio para ti. Quiero saber ¿Cómo estás? De verdad, ¿Cómo estás?“, agregó Luly Bossa.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento del hijo de Luly Bossa?

El hijo de Luly Bossa falleció el pasado 9 de marzo del 2024 debido a las complicaciones de salud que presentaba desde hace varis años a causa de la enfermedad degenerativa Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).

De acuerdo con Luly días antes habría presentado una fuerte virosis, siendo este uno de los golpes más duros que tuvo que afrontar, Luly ya que dedicó la vida a su hijo, pues en varias ocasiones dejó claro que Ángelo siempre será lo más importante para ella.