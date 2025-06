“No tengo pruebas”: Néstor Morales se retractó por comentario sobre senadora del Pacto Histórico Martha Peralta

En las últimas horas, el director del programa Mañanas Blu de la emisora Blu Radio, Néstor Morales, hizo unas declaraciones que han generado todo tipo de comentarios en la opinión pública. El periodista tuvo que retractarse varios meses después de decir que la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico no había participado en la votación de la consulta popular porque había salido al “salón de belleza”. En su momento, esta información generó una ola de críticas contra la legisladora.

“A propósito de correcciones, hago una rectificación sobre algo que dije yo aquí hace casi dos meses, porque cuando se hundió la consulta popular en esa votación accidentada, dije que el voto que faltó fue el de la senadora Martha Peralta (...). Y dije, porque me lo habían dicho fuentes, que ella se fue a un salón de belleza en ese momento. La senadora me solicita que rectifique porque ella no se fue a un salón de belleza. Hay pruebas de que no se fue a un salón de belleza”, sostuvo Morales.

De acuerdo con el periodista, la versión que compartió la senadora es que se retiró del recinto porque estaba teniendo un problema de salud. Para el momento de la votación, entonces, habría estado en otro punto del mismo Congreso.

Eso sí, Morales reiteró que la senadora Peralta no se encontraba en la votación, crucial para el futuro de la consulta popular, cuyo hundimiento generó gran revuelo.

“Es peor, porque no votó estando en el Capitolio”, explicó Morales. Eso sí, advirtió que no tenía cómo comprobar que había estado en una peluquería. “No tengo pruebas de que la senadora Peralta estaba en el salón de belleza. No las pude conseguir”, concluyó Morales.

“El daño ya está hecho“: la respuesta de la senadora Peralta a Néstor Morales

Aunque la rectificación del periodista se dio el pasado viernes 20 de junio, no fue sino hasta este jueves 26 de junio que la senadora Martha Peralta se pronunció sobre las declaraciones de Morales.

“Recibo con humildad la retracción del periodista Néstor Morales por haber afirmado que yo ‘estaba en la peluquería y no en la votación de la Consulta Popular’. ¡Lo dije en su momento, era totalmente falso!“, expresó Peralta a través de su cuenta oficial en la red social X.

Pese a todo, indicó que no podría repararse del todo el impacto que generaron las palabras del periodista.

“Hoy el daño ya está hecho y es superior a su retractación; los periodistas deben dejar primero de condenar y señalar, para luego sí investigar. ¿No existe una mínima responsabilidad de las personas que informan todas las mañanas a Colombia?“, se preguntó la senadora.

Entre tanto, vale decir que la consulta popular ya fue derogada por el presidente Gustavo Petro a raíz de la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República. Esta última ley fue sancionada por el primer mandatario durante un evento que se llevó a cabo este miércoles 25 de junio.