Guajira del ‘Desafío XX’ confesó que tras perder el ‘reality’ cayó en depresión y trabajó limpiando baños en otro país

El ‘Desafío XX’ es uno de los programas de entretenimientos más queridos de la televisión colombiana y prueba de ello es que a lo largo de sus 20 años frente a la pantalla ha logrado convertirse en el programa más visto de Caracol Televisión durante las noches y por supuesto, sus dos décadas al aire no defraudaron y una de las sus finalistas como lo es Guajira recientemente relató

Toda una sorpresa terminó siendo que a lo largo de esta nueva temporada, algunos de los participantes como parte de un nuevo ciclo tuvieron la oportunidad de elegir a uno de los exparticipantes de cualquier temporada, pues haría dupla juntos con el fin de avanzar dentro de la competencia. Uno de los elegidos fue, Kelly Ríos, mejor conocida, como ‘Guajira’, quien fue una de las finalistas de la pasada temporada del 2023, donde la ganadora terminó siendo Alejandra Martínez.

‘Guajira’ regresó para disputar de complejas pruebas junto a Kevyn, quien desde el inicio se convirtió en uno de los participantes favoritas, por supuesto, la llegada de la exparticipante fue clave para seguir avanzando y ahora ser juntos parte de la gran final enfrentándose a Darlyn y Sensei. Sin embargo, ante de la final del programa de entretenimiento, la desafiante compartió un sentido video.

“A veces los comentarios pesan más que cualquier derrota (…) Hace un tiempo, sentí que perdí todo, al perder la gran final del ‘Desafío’, pero lo peor vino, después las críticas me devoraron, comentarios que se colaban en mi mente, cada palabra era una daga, me hundí en un abismo y casi sin darme cuenta me choqué de frente con la depresión. Mi única alternativa fue huir lejos de todo, me fui, busqué en otros países la manera de olvidar, de ignorar lo que pasó. Limpiaba baños, estados, incluso hice parte de trabajos de construcción, era momento que me consumían y aun así seguía vacía, caí en un agujero negro, como si el mundo me hubiera olvidado”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de ‘Guajira’ del ‘Desafío XX’.

Seguidamente, la deportista aseguró que tomó la decisión de reconstruirse y seguir adelante con cada uno de esos sueños que tenía: “Fue un duro trabajo de crecimiento personal”. Finalmente, y en medio de este amplio camino de recuperación, ‘Guajira’ aseguró que llegó la inesperada llamada, donde le decían que tendría la oportunidad de regresar al ‘Desafío’ a la cual llamó, la revancha.

“Todo sanará, tu corazón sanará, tu cuerpo sanará, tu mente también lo hará. La felicidad volverá a tu vida para que continúes brillando. Cada vez que despiertes por la mañana, recuerda que puedes transformarte cuantas veces necesites y quieras. Tu crecimiento personal no requiere la aprobación de nadie”.