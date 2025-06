Periodista de Caracol habló de su secuestro en una veterinaria, “lo más duro que me ha pasado”

‘Séptimo día’ es uno de los programas de investigación e información de Caracol Televisión que lleva varios años al aire encargándose cada domingo de llevarse un nuevo reportaje a los televidentes y sacando a la luz diversas situaciones que tienen lugar a lo largo del país. Sin embargo, en medio de la búsqueda por la verdad, las cosas llegan a salirse de control y recientemente una de las periodistas de Caracol habló de su secuestro en una veterinaria.

Una de las figuras más destacadas dentro de ‘Séptimo día’ es Laura Hincapié, quien ha estado detrás de varios casos e incluso hace pocos meses desde su rol investigativo lanzó el libro ‘Valentina muerte y vida’, “un crimen que acabó con sus sueños”, basado en lo ocurrido con la Dj Valentina Trespalacios.

Si bien, Hincapié ha buscado durante varios años llevar a cabo su pasión, lo cierto es que a la hora de enfrentar a algunas fuentes, las situaciones pueden salirse de control. Como le ocurrió para diciembre del 2024, en medio de una visita a un supuesto veterinario en Cali, donde terminó siendo “secuestrada” en compañía de otros integrantes de su trabajo.

Aunque la periodista de Caracol fue quien expuso para aquel momento esta situación, ahora estuvo haciendo parte de ‘Presunta pola pódcast’, donde volvió a referirse a este tema reiterando: “Bueno, yo sí creo que es lo más duro que más me ha pasado como reportera, porque uno se mete en muchas situaciones y uno sabe que su trabajo tiene un riesgo, pero terminar encerrada a las 8 pm en Cali, no estaba en mis planes y yo que en momento.

Yo me encuentro con él y él me recibe, yo me presento como periodista, muy decentemente, estaba en un sitio abierto al público, porque era un establecimiento de comercio, incluso había una señora con una perrita que le iban a hacer una radiografía (…) Estoy en contra de mi voluntad entonces es secuestro simple

Yo creo que, pues ahí no había nada más que hacer que irse, pero no me dejaban salir y luego dicen que solamente nos dejan salir si les entregamos el material que vamos grabando y ahí yo me asusto mucho, porque, pues obviamente el material grabado es tu soporte para todo, solamente (...) Pues si ya yo veo que hay una persona violenta y que él también ya está violento, yo digo yo me voy, pues este señor coge eso, todo está grabado.

Porque gracias a Dios salvamos el material, coge el micrófono, que es como el boom que nosotros tenemos portátil, lo rompe, se va casi como que a pegarme a mí con el micrófono en la cabeza", fueron las declaraciones expuestas por parte de Laura Hincapié.