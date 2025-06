Experiodista de Noticias RCN mostró su nuevo trabajo fuera de Colombia, ¿mucho mejor que el canal?

Noticias RCN es uno de los medios de comunicación más relevantes en el país, construyendo así un amplio reconocimiento entre los televidentes que los ha llevado a reinventarse año tras año. Sin duda, una de las producciones más significativas es, precisamente, Noticias RCN, que cuenta con un amplio número de periodistas y presentadores, ahora una experiodista mostró su nuevo trabajo fuera de Colombia.

Hace un buen tiempo, Yalena Jacome decidió renunciar a Noticias RCN, luego de varios años siendo parte del informativo y convirtiéndose en una de sus más grandes figuras. Esta decisión estuvo encaminada a nuevos proyectos de su pareja en Estados Unidos, país en el que se encuentra radicada con su familia.

Si bien, esta no fue una decisión sencilla, lo cierto es que ha sido un espacio para acompañar a su hijo en cada uno de los cambios que esta decisión trajo consigo. Sin embargo, ahora Yalena Jacome tras meses de estar alejada de los medios de comunicación y por ende, salir de Noticias RCN, confirma su regreso al periodismo siendo parte de

"¡Qué emocionante y bonito volver a mi trabajo, acompañada de grandes amigos y profesionales! Una nueva temporada con NTN24, el canal que en el 2008 me permitió construir parte de mi carrera en el mundo de las noticias internacionales. En este nuevo capítulo de mi vida (viviendo en otro país) nos volvemos a ver desde Washington D. C. Me siento como en casa y muy feliz con este momento.

Nos veremos en El Informativo USA por NTN24 “El Canal de las Américas” al lado de Jason Calderón con quien he tenido el privilegio de trabajar hace unos años y con quien hoy me vuelvo a encontrar en este set Gracias Claudia Gurisatti por esta nueva oportunidad que me permite seguir creciendo y aprendiendo“, fueron las declaraciones expuestas por parte de la experiodista de Noticias RCN, acompañadas de una imagen de la transmisión en vivo del informativo.

Ante la buena noticia fueron varias las declaraciones por parte de sus colegas y amigos, entre ellos Cristina Hurtado, "Lo máximo. Haciendo lo que más te apasiona. Lo mejor está por venir", así como también Juan Eduardo Jaramillo, quien aseguró: “Yale. Qué alegría verte de nuevo en la tele” e Inés María Zabaraín: “Bravo“.

¿Quién es el esposo de Yalena Jacome, experiodista de Noticias RCN?

La reconocida periodista y presentadora Yalena Jácome está casada con Andrés Villamizar. El hombre es un economista y político colombiano, conocido por haber sido el primer director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y Secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Jacome y Villamizar casaron en 2015 y han construido una familia, viviendo actualmente fuera de Colombia debido a los compromisos profesionales de Andrés, donde Yalena se ha convertido en su gran apoyo.