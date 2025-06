Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, habló de la riesgosa cirugía a la que se sometió, “podía perder el brazo”

Melina Ramírez es una exreina de belleza y presentadora colombiana, quien se destacó en el Concurso Nacional de Belleza, siendo la segunda finalista en el concurso Señorita Colombia 2011-2012, representando al Valle del Cauca. Años más tarde llegó a la televisión siendo periodista deportiva, rol que no fue nada sencillo y posteriormente la caleña gracias a su belleza y talento ante las cámaras llegó a la industria del entretenimiento en la cual lleva varios años. Ahora, Melina en medio de una entrevista habló de la cirugía a la que se sometió tras fuertes dolores.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Melina Ramírez habló de los no negociables en la crianza de su hijo con Mateo Carvajal, “antes era como no y así es”

Melina con el paso de los años se ha convertido en una de las presentadoras más reconocidas en Colombia, siendo parte de programas como ‘Sueño fútbol’, ‘El Desafío’ y ahora en ‘Yo me llamo’, durante su décima temporada en compañía de Laura Acuña.

Aunque fuera de Caracol son pocas sus apariciones cuando se trata de dar a conocer detalles de su vida, lo cierto es que esto no ha sido impedimento para que visite algunos espacios y uno de los más recientes tuvo que ver con Tatiana Franko de la mano de ‘Vos podés’, donde reveló detalles de sus inicios, su familia y por supuesto, sus próximos proyectos.

Uno de los detalles que más llamó la atención tuvo que ver, precisamente, con la cirugía a la que se sometió hace un par de meses debido a la situación que enfrentaba: “Yo tenía un dolor acá, a mí me operaron acá (señalando su clavícula) tuve una cirugía super delicada, tan delicada que me tocaban la aorta y todo. Fue super riesgosa, podía perder el brazo también y aquí en este brazo entendí que era mi deseo de controlar todo, mis ganas de toda esta zona y mira mi femenino, tenía que ver con mi relación con madre, tenía que ver con mi linaje femenino, de cómo tenía que sanar un montón de cosas. Me tocó hacer terapia con mi mamá, entender cosas de mi linaje y también entendí que yo venía siendo la persona de mi familia que venía a cortar esas cosas”.

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

El esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, es Juan Manuel Mendoza, quien cuenta con una amplia carrera en la televisión, dándose a conocer como actor y cantante. Además, la hermana de Mendoza estudió su etapa escolar con la hermana de Melina, lo que los llevó a conocer y luego de un tiempo de relación a contraer matrimonio.