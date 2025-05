“Estamos cambiando el mundo una historia a la vez”: Tatiana Franko del podcast ‘Vos Podés’

Tatiana Franko es periodista, podcaster y creadora de ‘Vos Podés’, un espacio emocional que ha logrado conectar con millones de personas a través de historias reales de mujeres. Con más de 10 años de trayectoria en medios como Noticias RCN, Lo Sé Todo y Muy Buenos Días, Tatiana decidió dar un giro a su carrera para enfocarse en contenidos más íntimos.

Así nació ‘Vos Podés’, el podcast más escuchado en Colombia en 2024, según Spotify, con más de 46 millones de visualizaciones en YouTube y una audiencia que se extiende a más de 10 países.

PUBLIMETRO habló con Tatiana sobre sus inicios, el impacto que generan sus conversaciones, cómo se ha transformado el formato con el que presenta historias de mujeres que inspiran y próximo teatro en Medellín.

Cuando era niña, ¿en algún momento se imaginó que iba a llenar teatros, no como un espectáculo, sino con una versión de realidad y verdad para las mujeres?

Mira que a mí me gustaba mucho ese tema de la conexión con la gente. Siempre me llamó la atención el tema de conectar, de verme con personas, de comunicar. Yo sí creo que de niña me lo soñaba, no exactamente como está ocurriendo, ni tenía como esa claridad exacta de qué. Pero, sabes que sí me veía como en tarimas y en escenarios y creo que desde muy pequeña soñaba con esto, incluso soñaba con medios de comunicación, soñaba con televisión. Entonces sí, desde muy pequeña soñaba con este tipo de cosas.

De su propia historia, ¿tuvo algo con que reconciliarse para poder decir, ‘Si yo puedo’ y obviamente ‘Vos Podés’?

Es que ‘Vos Podés’ va 100% de la mano de mi historia de vida. Es irónico, es muy paradójico, pero cuando esa frase llegó a mi vida fue cuando yo menos pensaba que podía, cuando estaba tumbada, cuando estaba en el suelo, cuando estaba pasando por un quebranto emocional, por una depresión, por una profunda tristeza. Estaba bastante desubicada, no tenía claro ni siquiera cuáles eran mis sueños porque había fracasado en muchos, en muchas áreas de mi vida. Cuando llegó esta frase a mi mente y a mi corazón, pues estaba en ese momento de desilusión, de tristeza. Le pedía mucho a Dios que me ayudara a encontrar un norte y bueno, esa fue la frase que conectó con todo y fue como ese punto de partida de lo que ustedes conocen.

¿Y qué fue ese punto? ¿Cuál fue la gota que derramó la copa? ¿Qué fue lo que pasó?

Puntualmente en el programa ‘Muy Buenos Días’ de J. Mario, eso fue como un sueño dorado que tenía desde chiquita. Cuando este sueño se me cumple junto a otros sueños, a una relación amorosa que tenía para ese momento muy estable, yo sentía como que todas las áreas de mi vida estaban muy bien.

Y de repente todo eso que veía muy bien construido, se desconfiguró, se vino al piso. Sacan del programa del aire, sacan a todo el equipo de trabajo, la relación por la que estaba atravesando también se viene al piso, estaba también afectada económicamente. Entonces, todo eso se sumó y me llevó a ese momento doloroso y difícil para mí donde incluso pensé tirar la toalla, volver atrás. Me regresé para Cali durante una temporada como a construir esa búsqueda de mi identidad, creo yo. Y creo que ese fue como el punto giro de toda esa etapa de mi vida.

Tatiana Franco, podcast 'Vos Podés' 'Vos Podés' (Cortesía)

¿Y durante ese proceso hubo alguna persona, algo que haya sido como el impulsor para salir nuevamente a flote?

Dios, realmente Dios, yo me refugié en la oración, no me refugié en personas. Sí me fui para mi casa, mi familia tomó un valor muy importante porque yo me había venido para Bogotá varios años atrás, entonces estaba como un poco desconectada y ya cuando necesito como reconstruir esa versión de mí, voy a Cali, me reencuentro con mi familia, me voy a vivir un par de meses a la casa de mis papás; pero, sí me refugié demasiado en la oración y siempre Dios fue mi refugio y la salvación mía, porque no hubo una persona puntual. Para ese entonces no iba a terapia, no recurrí a ayuda profesional, me refugié en eso en la oración, en buscar a alguien más poderoso que la situación que yo estaba viviendo.

De alguna manera podemos decir que la empatía hace parte fundamental de ‘Vos Podés’…

Recientemente Sí, cada día va creciendo. Yo inicié el proyecto y yo pensaba que conocía la empatía, pero me di cuenta que no, me di cuenta que no la conocía, que creía conocerla. Y en la medida que el tiempo fue pasando y que fui conociendo más mujeres con estas historias, dije, wow, esto yo no sabía que era empatía y la estoy empezando a vivir y a experimentar. Obviamente cada día que pasa crece más porque la entiendo más y trato de comprender de mejor manera las situaciones de las personas.

¿Qué le ha enseñado ese dolor por el que otras mujeres han atravesado y se lo cuentan abiertamente en el podcast?

A comprender que todos somos como somos por alguna razón. Yo ahorita comprendo más, digamos, las reacciones de la gente, los comportamientos, las actitudes. Obviamente sin justificar, porque hay cosas que no se justifican, pero sí trato de entenderlas. Cada vez comprendo más que todos tenemos un pasado, que todos estamos atravesando algo, cargando con algo que guardamos en secreto y ese algo nos lleva a comportarnos de cierta manera.

Tatiana Franko, podcast 'Vos Podés' Podcast 'Vos Podés' (Cortesía)

En este proceso, ¿cómo ha sido ese cambio y la transformación del podcast al convertirlo en esa misión de vida y llegar a los escenarios?

Pues mira que encontré mi propósito. Eso es el mayor impacto que ha tenido este proyecto en mi vida. Encontré mi propósito sin buscarlo. No estaba buscando un propósito, pero lo encontré. Siento que le encontré también un sentido muy valioso a la vida. Estoy muy feliz haciendo lo que hago. Todos los días me levanto muy emocionada de pensar en qué historia vendrá, con quién vamos a conectar, a quién vamos a inspirar, a quién vamos a ayudar. Yo esto lo resumo en una frase y es que estamos cambiando el mundo una historia a la vez.

En la era del auge del podcast ¿qué es lo que siente que la hecho diferente?

El poder de escuchar realmente, esa es como mi mayor virtud y me he caracterizado por eso, por escuchar sin juicios. Y creo que también eso le ha permitido a las mujeres que entrevisto abrirse mucho, abrirse sin límites, sin ataduras, sin miedos. Encontraron en mí una confianza que, la verdad, agradezco mucho porque no cualquiera se somete a una persona desconocida, frente a un micrófono a contarle tantas intimidades. Entonces, siento que es por esa facilidad para escuchar y para respetar sus vivencias, lo que ha marcado la diferencia.

Ahora llega a Medellín, ¿cuáles son sus expectativas y quién es la invitada?

Pues mira que yo soy muy fan de los paisas. Me encantan los paisas realmente. Siempre he sido como muy bien recibida y muy acogida en Medellín, entonces espero eso. También sorprenderlos con las historias. Nosotros tenemos en cada show una invitada distinta. Hace poco estuve en Medellín y me nombraban mucho esta invitada, entonces dije, ‘bueno, creo que esta persona les puede gustar un montón’. Entonces, voy con esta invitada y más que un show, es una experiencia íntima.

Lo que yo busco es que realmente las personas salgan inspiradas, salgan tocadas, salgan de pronto con una mentalidad un poquito diferente, si estaban buscando respuestas a alguna una pregunta, también espero que la encuentren. Yo daré lo mejor de mí, planeo un mensaje poderoso y bueno, espero que sea seguido de la mejor manera.

Tatiana Franko, podcast 'Vos Podés' Creadora 'Vos Podés' (Cortesía)

¿Cuál el sueño que sigue?

Ahorita sí he pensado en hacer entrevistas a mujeres latinoamericanas. Me encanta mucho seguir con el proyecto del podcast. La gira en teatros va a seguir creciendo, pero en cuanto al podcast yo quiero conocer historias de mujeres de otros países latinoamericanos, conectar con ellas, que conozcamos sus realidades, que también acá en Colombia veamos cómo otras mujeres sienten, perciben el mundo, cuáles son sus realidades, que además siento que son muy similares a las nuestras. Entonces ese es, es como empezar a conquistar otros mercados.