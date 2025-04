Melina Ramírez alardeó el nuevo trabajo de su pareja, Juan Manuel Mendoza, “esposa orgullosa”

Caracol Televisión es un canal nacional que está presente las 24 horas del día, llevándoles a los televidentes todo una franja de producciones, la mayoría de ellas enfocadas en el entretenimiento, siendo el caso más reciente, ‘Yo me llamo’, ‘reality’ de entretenimiento, donde el equipo de jurados César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, buscan encontrar al doble perfecto de su artista favorito, estando acompañado de las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Este es el experiodista de Noticias Caracol que se fue de Colombia tras amenazas y padece agresivo cáncer

En esta nueva temporada la ausencia de Carlos Calero no pasó de largo, mientras que en su lugar llegó Laura Acuña para así convertirse en la dupla perfecta de Melina Ramírez, quien además de su participación en televisión, también ha cosechado una carrera de manera digital, pues alcanza los más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Allí, además de compartir varios detalles de su trabajo, también se ha encargado de visibilizar varios detalles de su vida, en especial, con su hijo, Salvador, quien es lo más importante para ella. Sin embargo, su esposo, Juan Manuel Mendoza, tampoco pasa de largo, siendo el protagonista de su más reciente publicación: “Mi esposo y sus amigos -casi hermanos- lanzaron su proyecto musical @vdvinilo y no puedo estar más feliz por ellos. Su primer show abierto al público es el 10 de Mayo. Att: Una esposa muy orgullosa".

Y es que además del rol de Juan Manuel como actor, siendo reconocido por producciones como ‘A corazón abierto’, ‘Traicionera’ y ‘Dulce amor’, también ha buscado sacar a flote su rol como cantante, ahora llegando al escenario.

¿Por qué Melina Ramírez está en competencia con Mateo Carvajal?

Melina Ramírez durante varios años sostuvo una relación con Mateo Carvajal, un creador de contenido y deportista, con quien se conoció en el ‘Desafío’ mientras que presentadora. Sin embargo, antes del nacimiento de su hijo, Salvador decidieron separarse, respondiendo de principio a fin con sus compromisos como padres.

El menor viaja constantemente a Medellín, donde Mateo busca realizar diferentes actividades con él, entre ellas el fútbol, haciendo que luzca la camisa de su equipo, Atlético Nacional.

Pero, este aspecto no le gustó del todo a Melina, ya que es hincha del Deportivo Independiente Medellín, asegurando que no sabe que inventarse para que su hijo sea hincha de su equipo y no del de su padre.