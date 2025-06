Melina Ramírez habló de los no negociables en la crianza de su hijo con Mateo Carvajal, “antes era como no y así es”

Melina Ramírez es una conocida exreina de belleza y presentadora colombiana, quien desde hace varios años ha construido una carrera en la industria del entretenimiento, actualmente siendo parte de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión, así como también de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y el ‘Desafío’, ‘reality’ en el que conoció a su expareja, Mateo Carvajal y también padre de su hijo, Salvador. En medio de la serie de comentarios recibidos, Melina confesó

La caleña fue blanco de diversos comentarios luego de que confirmara su separación de Mateo Carvajal, con quien se conoció en el ‘Desafío’ y posteriormente entablaron una relación, llevando a cabo diferentes proyectos, tanto así que comenzaron a vivir juntos y confirmaron su embarazo.

Si bien, la separación de la presentadora de ‘Yo me llamo’ se dio en su etapa de gestación, en varas ocasiones ha dejado claro que desde el nacimiento de su hijo Mateo ha estado presente como padre y ahora, cada 15 días, el pequeño viajaría a Medellín con el fin de pasar tiempo de calidad junto a él.

Sin embargo, en varias ocasiones los seguidores de ambos han expuesto las diferentes actividades y regalos que le hace Mateo a su hijo cuando están juntos, poniendo en duda la percepción que tendría Melina frente a este tema. Ahora, en medio de su entrevista en ‘Vos podés’, la caleña dejó claro que no ha sido fácil, pero ha buscado manejarlo de la mejor manera posible:

“La madre es tan importante como el padre y viceversa (...) Salva tiene un papá como Mate, que es hermoso como papá, pero también porque yo he podido aportar a que esa relación sea sana, se construya, con nuestras diferencias, porque también a veces me toca decirle no estoy de acuerdo, no me parece, cuidado con el niño en esto y esto, soy la mamá consciente y ellos son dos locos (...)

O sea, soy flexible a conversarlo porque no hay un no rotundo, si soy muy de… son cosas simples como que el papá quiere meter al niño a la piscina con gripa, entonces yo le digo por favor, no, hoy no, pero siento que son cosas más de la forma que del fondo, porque siento que todo se puede conversar, porque él también tiene la responsabilidad como padre de entender la postura, porque antes era como no y así es, también él ha madurado mucho de poder ver qué hay otra forma donde podemos estar de acuerdo, cedamos los dos (...) Si me preguntaran yo quisiera que no se cortara el pelo así, quisiera que no se haga tatuajes, pero al final eso pasará cuando Salva sea grande“.