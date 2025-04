Hernán Orjuela destapó jugada de Paulo Laserna en Caracol para que él saliera de uno de los programas más vistos

El bogotano Hernán Orjuela es considerado por muchos como una verdadera eminencia de la presentación en Colombia , trabajo que sigue ejecutando en la actualidad, pero en Estados Unidos, debido a la falta de oportunidades laborales con las que se topó en su patria. Justamente su paso por la pantalla chica cafetera lo ha llevado a recolectar varias anécdotas e historias, una de ellas relacionada con el fin de uno de los programas más queridos de Caracol, ‘También Caerás’.

PUBLICIDAD

‘Día a Día’, ‘Sábados Felices’, ‘Bravíssimo’, y ‘Trendiando’, son algunos de los audiovisuales en los que Orjuela brilló antes de tomar la decisión de radicarse en la ciudad de Miami, territorio en los que ha extendido su imagen más allá del ámbito del entretenimiento, fungiendo como académico, conferencista y coach de marketing.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Hernán Orjuela mostró la lucrativa manera con la que se gana la ‘papita’ en Estados Unidos

Hernán Orjuela se pronunció sobre el ataque con piedras a los jugadores de Millonarios

El irse del país que lo vio crecer y convertirse en el profesional que miles admira fue una decisión bastante compleja en la vida de Hernán y así lo dejó ver en una reciente entrevista que concedió a City TV, en la que expresó: "Llegué con la brutalidad, porque no tengo otra palabra de que yo iba a vivir con pesos colombianos en Estados Unidos. Estaba en mi primer año sabático y a los dos meses ya no había plata que aguantara porque en Estados Unidos todo te cuesta y era cambiar el chip".

¿Por qué se terminó ‘También Caerás’ de Caracol?

Pero este no fue el único medio al que Orjuela le concedió una intervención en los últimos días, ya que la emisora Tropicana también tuvo el privilegio de tenerlo en su cabina, lugar en el que lo cuestionaron sobre el inesperado fin del formato de bromas y variedades.

“También caerás’ se acabó por un proceso cíclico que cumplen los programas de televisión, duró muchos años; incluso, tengo entendido que lo siguen retransmitiendo en la madrugada. (...) Cumplió un ciclo, yo personalmente estuve 12 años y mi salida obligó más a una transición, luego de que me nombraran como director de entretenimiento. (...) En ese momento estaba Ricardo Alarcón de presidente, él sale y llega Juan Pablo Laserna y me dice que me vaya para ‘Sábados Felices’ porque Jota Mario se iba del canal. (...) Yo le cedí los derechos de ‘También Caerás’ a Caracol, ese programa era de mi compañía”, manifestó Hernán.