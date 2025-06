Mary Méndez, de ‘La Red’, destapó cómo es trabajar en Caracol Televisión

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más representativos en Colombia, pues con el paso de los años ha logrado alcanzar una amplia popularidad que lo ha llevado a convertirse en el líder cuando de audiencia se trata, contando así como diversos programas enfocados en la información, pero también en el entretenimiento, tal es el caso de ‘La Red’, que está presente durante los fines de semana y ahora una de sus presentadoras como lo es Mary Méndez, quien en medio de una entrevista destapó cómo es trabajar en Caracol Televisión.

La presentadora de ‘La Red’ con el paso de los años ha logrado adquirir una amplia popularidad que la ha llevado a formar parte no solo del programa de entretenimiento sino también de otros formatos como lo son ‘La banda de los francotiradores’ y ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’. Si bien, durante un tiempo se radicó en Estados Unidos, alejándose así de los medios de comunicación, algunas situaciones la hicieron regresar al país y buscar regocijo en su familia, quienes son lo más importante para ella.

En medio de la búsqueda por seguir estando presente en los medios y por ende, realizar aquello que le gusta, Mary Méndez durante su entrevista con ‘Sinceramente Cris’ confesó que Caracol siempre estuvo ahí y nunca le cerró las puertas: “En ‘La Red’ yo no tengo que ser resolutiva, en ‘La Red’, puedo ser lo que se me dé la gana, puedo decirle al cachón, cachón, al que se metió con el marido ajeno cachona, puede decirle a la otra que es una bandida (...) Tengo un equipo maravilloso, un canal que me ha dado la mano y un canal que ha estado al pie mío aún después de mi ausencia porque yo estuve ausente, volví a toar las puertas y el canal me dijo aquí estamos, siéntate, haz tu magia.

(...) Me dicen vaya y pase la carta de renuncia, yo creo que nunca me veré renunciando, nunca digas nunca, pero a mí de Caracol me tienen que sacar a patadas, yo amo lo que hago y amo sobre todo con quien lo hago, yo he conocido estos personajes que son maravillosos que son mis compañeros de set".

¿Quién es el exesposo de Mary Méndez, de ‘La Red’ Caracol?

El exesposo de Mary Méndez, que no se trata del hombre israelí que se mencionó, es Santiago Uregui, un Dj y creador digital, con quien estuvo casada durante siete años. Sin embargo, esta unión llegó a su fin tomando caminos separados, pero a pesar de ello, la amistad sigue latente entre ellos, pues en varias ocasiones se ha visto a la presentadora de ‘La Red’ apoyando los proyectos de Uregui.