Mary Méndez, de ‘La Red’, mostró cómo lucía en su juventud, ¿cambio extremo o idéntica?

Mary Méndez es una reconocida presentadora y empresaria quien se ha destacado por su participación en el programa de entretenimiento ‘La Red’ junto a figuras como Carlos Vargas, Frank Solano, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo. Además, de su empresa de productos saludables, la cual ha logrado ser todo un éxito a nivel nacional y la cual inició como un sueño.

La samaria ha logrado consolidar una amplia carrera de más de 10 años en la industria, lo que le ha permitido quedarse en la memoria de los colombianos, sin dejar de lado, que Mary suele ser muy activa en sus redes sociales, donde a la fecha alcanza los más del millón de seguidores, encargándose así de compartir varios detalles de su vida.

En medio de su más reciente, Mary Méndez se encargó de desempolvar uno de sus grandes recuerdos, al parecer, cuando estaba sobre sus 20 años de edad:“Solo un #TBT a mis 17 años, recibí órdenes de la tribu, quienes prefirieron no ser expuestas". Minutos más tarde, fueron varios los comentarios recibidos por parte de sus seguidores, quien reiteraron: “Que linda ahí, siempre lo has sido es más, sin maquillaje, todavía eres hermosa, pero si se pudiera un poquito más llenita sería genial”, “Jajaja tu tribu debería estar feliz porque todas se veían muy bien“, ”Todas bellas la pantera de santa Marta” y por supuesto, el comentario de uno de sus colegas, como lo es Carlos Vargas no faltó agregando: “Jajajaja, amo”.

Cabe resaltar que en pasadas apariciones, Mary Méndez ha destacado que la amistad con sus amigas viene de años, pues sigue presente con varias de ellas, ya que ella no acostumbra el ser amiga de todo el mundo.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento de la mascota de Mary Méndez?

Aunque la presentadora no reveló a ciencia cierta que fue lo que sucedido, al parecer, resultó ser bastante grave. Por ende, Méndez tomó la decisión de dormirla debido a la serie de sufrimiento que estaba padecimiento durante varias semanas. Además, reveló hace varios meses que ella no podía seguir viéndola en este estado, resaltando que con todo el amor del mundo, le dijo adiós.