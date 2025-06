Ana Karina Soto, del Canal RCN, pidió bajar los ataques y la agresividad a fans de ‘La casa de los famosos’

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más conocidas en Colombia, pues ha logrado construir una carrera de más de 10 años, luego de su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’, del Canal RCN. Actualmente, la ocañera forma parte de los dos programas matutinos del mencionado canal, como lo son ‘Mañana express’ y ‘Buen día Colombia’, los cuales han sido blanco de diversas críticas, sobre todo al referirse a ‘La casa de los famosos’ y en medio de las muestras de violencia, Ana Karina Soto pidió bajar los ataques y la agresividad a fans de ‘La casa de los famosos’

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Ana Karina Soto en medio de lágrimas recibió sorpresa que ratifica el amor por su mamá; presentadores se conmovieron

Ana Karina debido a su sencillez y espontaneidad se ha convertido en una de las figuras más queridas del Canal RCN y muestra de ello, son los diferentes comentarios recibidos cuando está ausente de alguno de los matutinos. Sin embargo, no todo son muestras de cariño y más cuando el fanatismo sigue tan presente en Colombia.

Pues, hace pocos meses los presentadores de ‘Buen día, Colombia’ sacaron a flote las amenazas recibidas por parte de algunos de los seguidores de ‘La casa de los famosos’, sin embargo, este tipo de situaciones no han terminado allí, pues luego de que Altafulla se coronara como ganador de la segunda temporada, los malos comentarios, amenazas y hasta muestra de violencia han estado presentes.

Ante el hecho, Ana Karina Soto no omitió este tema y se refirió al mismo a través de sus redes sociales, asegurando: “Terminó ‘La casa de los famosos’, ya se acabó, ya hay ganador, estuvo Altafulla en el programa, tenía que hacer prensa como ganador. Mañana está Emiro, La toxi y Melissa, así hicimos el año pasado (...) Aquí no es que haya preferencias por uno por el otro, es un juego y en juego tiene que existir un ganador y los otros finalistas (...)

La vida continua es como si jugaran fútbol, parques, dominó, no se les olvide que cada uno tiene familias, hermanos, papás, hijos, personas cercanas, que yo entiendo que uno se apasione, pero aquí todos son ganadores, no sé si se dieron cuenta de la cantidad de contratos, propuestas, oportunidades (...) Bájenle ustedes a la agresividad, a los ataques, a los insultos, al odio, no es momento, creo que en ningún momento es momento de odiarse, tratarse mal, faltarse el respeto por un ‘reality’ piensen de verdad si vale la pena amargarse ustedes el rato (...) No entender que todos pensamos distinto y que todos tienen derecho a expresar su opinión libremente (...) Estamos en pleno siglo XXI hay que respetar todos podemos opinar diferente".