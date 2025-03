Le llueven críticas a Ana Karina Soto por su ‘veneno’ en ‘La Casa de los Famosos’

La presentadora de ‘Buen Día Colombia’, Ana Karina Soto, ha sido blanco de una ola de críticas en redes sociales debido a sus comentarios sobre los participantes de ‘La Casa de los Famosos’. En especial, los seguidores del reality han señalado su actitud hacia la modelo Karina García, acusándola de ser parcial y de hacer comentarios malintencionados.

Los internautas no tardaron en expresar su inconformidad con la actitud de la presentadora, asegurando que su postura no es imparcial y que sus palabras reflejan cierto favoritismo. “Esa Ana Karina es totalmente venenosa y pasivo agresiva, demasiado parcial. Que suelte a Karina García y la deje en paz”, escribió un usuario en redes. Otro comentó: “Ana Karina, que no se note tu favoritismo, recuerda que tú también participaste en un reality, por favor bájale a tu veneno”.

Las críticas no solo se enfocaron en los comentarios de Ana Karina, sino también en la programación del matutino. Algunos televidentes aseguraron que ‘Buen Día Colombia’ se ha convertido en una extensión del reality de RCN. “Qué pereza este programa, ahora solo hablan de ‘La Casa de los Famosos’, no debería llamarse ‘Buen Día Colombia’, sino ‘El after de La Casa de los Famosos’”, fue uno de los comentarios que se viralizaron.

Otros internautas reprocharon que la presentadora haya olvidado su paso por realities y no tenga empatía con los participantes. “Se le olvida que en algún momento de su vida ella pasó por los mismos señalamientos que Karina, le falta un poco de sororidad, qué lástima”, dijo un usuario. Otro mensaje apuntó directamente al matutino: “Tienen que nombrar y difamar a Karina porque si no, no les suena el programa y no les da rating”.

Ante las crecientes críticas, Ana Karina Soto se pronunció semanas atrás y aseguró que los comentarios de ella y sus compañeros en el programa no deben tomarse de manera personal. Además, hizo un llamado a los seguidores para disfrutar del show sin caer en malos entendidos ni recurrir a insultos en redes sociales.