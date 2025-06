Karina García ‘paró en seco’ a Marlon por insinuaciones y reafirmó su amor por Altafulla; “muy cansón”

RCN le dará final a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en la noche de este lunes 9 de junio, con una transmisión de tres horas que irá de las 8:00 p.m a las 11:00 p.m. Dentro de los finalistas está resalta el nombre de Andrés Altafulla, cantante al que Karina García le reafirmó su amor luego de que ella se encontrara con Marlon Solórzano, hombre con el que también tuvo un pequeño amorío mientras estaba en el concurso.

Durante los cuatro meses de encierro 24/7 en la casa más famosa de Colombia pasaron varias cosas, dentro de ellas los coqueteos entre Karina y Marlon, hombre que fue uno de los primeros en abandonar el reality en el mes de febrero; mismo que expresó en varias ocasiones que ya no sentía rencor alguno con Karina, y más tras el inicio del idilio de la modelo con Altafulla.

Karina y Marlon de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Es tal el compromiso que tiene García con su naciente relación que en conversación con el portal ‘Dímelo King’, reveló que ya tiene un pacto con el costeño, todo esto realizado antes de su salida y su posterior reincorporación como jefe de campaña del intérprete de ‘La vibra no miente’, ‘Amigos nada más’ y ‘Perrito de raza’.

"En este momento estamos bien, quedamos en conocernos acá afuera, quedamos de ver qué le gusta a cada uno, ver cómo es su estilo de vida, cómo es mi estilo de vida (...) No sé qué vaya a pasar, por ahora quedamos en ese acuerdo porque nos sentimos súper bien juntos. Espero no haber sido otra chica más de reality del señor; pero si es así igual lo viví, lo gocé. Yo estoy en un punto de mi vida en el que no me arrepiento de absolutamente nada, lo que fue, fue”, expresó Karina.

A todo esto se le sumó el más reciente encuentro de Marlon y Karina en el que ella dejó en claro que ni siquiera son amigos; ya que en los momentos que estuvieron “estuvo muy cansón y tirando indirectas”: además que fue contundente en decirle que con ella “no va a hacer numeritos ni a generar polémica”.