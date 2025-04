César Escola internacionalizó su rol como jurado de ‘Yo me llamo’ en medio de su viaje, “no se llama”

Captura de pantalla Instagram César Escola Yo me llamo

César Escola es un director musical, músico y presentador argentino que cuenta con una experiencia de más de 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento, siendo principalmente reconocido por su rol en ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión.

El argentino, radicado en Colombia hace más de dos décadas, se ha ganado el cariño de los televidentes debido a sus amplios conocimientos musicales y también por su carisma y espontaneidad frente a las pantallas.

Si bien, actualmente se encuentran adelantando las respectivas grabaciones de ‘Yo me llamo’, el equipo de jurados conformado por Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola se tomaron un tiempo de receso para disfrutar de otras actividades, donde el maestro viajó a México.

De acuerdo a algunas de sus publicaciones, César Escola se encontraba con algunos de sus familiares, pero en medio de la visita a diferentes lugares se tomó el tiempo para apreciar algunas muestras artísticas que se dan en las calles y una de ellas tuvo que ver con un hombre que aprovechó para mostrar su talento vocal interpretando una canción en inglés. Sin embargo, no contaba con el talento necesario que tanto así que el argentino, además de compartir el respectivo video cantando, aseguró: “No se llama”, resaltando que a pesar de no estar cumpliendo con sus respectivas labores, su rol como jurado de ‘Yo me llamo’ lo persigue fuera del set.

¿Cuántos hijos tiene César Escola, de ‘Yo me llamo’?

César Escola tiene un único hijo, quien es Martín, que estaría sobre los El hijo de César Escola es Martín, quien estaría sobre sus 25 años de edad y fue quien llenó el corazón del maestro con su llegada, ya que el joven fue adoptado cuando tenía pocos años de vida. Aunque se desconoce quién es la pareja de César, para aquel momento tuvo que realizar una de sus apariciones en el programa en el que participaba en un centro de adopción, donde compartió con varios niños y desde allí tuvo claro que su deseo estaba encaminado en convertirse en padre, realizando así varios de los procesos para cumplir con este sueño que meses más tarde se hizo realidad.

¿Quién es la pareja de César Escola, de ‘Yo me llamo’?

Hasta el momento se desconoce quién es la pareja de César Escola, pues desde sus inicios en Colombia ha buscado mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación, revelando únicamente algunos detalles de su vida.