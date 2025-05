Hija de Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’, habló del rol vital que tuvo en la pandemia y la marcó: “lo sufrí y lo lloré”

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más queridos de Caracol Televisión, pues temporada tras temporada se ha encargado de llevarles a los televidentes los mejores talentos cuando de imitación se trata, donde la última decisión la tiene el equipo de jurados conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Uno de los nuevos jurados de esta temporada fue, precisamente, Rey Ruiz, quien cuenta con una amplia experiencia cuando se trata de música, siendo uno de los más esperados por parte de Amparo y César. Ante el auge por su presencia en la televisión colombiana, quien tampoco ha pasado de largo, es su familia, especialmente su hija, Laura Gabriela Ruiz.

La mujer también decidió seguir sus pasos dedicándose a la música, pero fuera de este rol se desempeñó como enfermera, teniendo así que enfrentar uno de los momentos más complejos durante la pandemia por COVID-19, que puso contra las cuerdas al mundo.

En medio de una entrevista para Caracol Televisión, la hija de Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’ aseguró: “Fue lo que me marcó, yo trabajé COVID, fue como enfermera y fue algo que me marcó (…) Pasé esa época, lo sufrí, lo lloré, lo logré con muchos pacientes, también ese es el momento que me marcó a mí”.

Laura Gabriela confesó que la mitad de la pandemia trabajó para un hospital y la otra mitad para una clínica de quimioterapia: “Hubo una señora que llegó con covid, el esposo estaba en intensivos al lado de ella, cuando su esposo fallece tenía tres hijos, 20, 18 y 16 años.

A ella la movieron, se recapacitó y la movieron a mi piso, pero no pasó más de un día y no dejaban subir a sus hijos y yo tuve que pelear en administración porque ya perdieron a su papá y ahora van a perder a su mamá ellos necesitan estar aquí, Me peleé con la administración y me dijeron un poco de cosas, pero ellos necesitaban su momento con su mamá y tuve muchos momentos así (…) Muchos fallecieron sin su familia a su alrededor y yo estuve ahí para darles la mano“, fueron las declaraciones que añadió la hija de Rey Ruiz.

¿Cuántos nietos tiene Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’?

Rey Ruiz, jurado de ‘Yo me llamo’, tiene una única nieta quien es Melody que estaría sobre sus 7 años de edad y desde su nacimiento ha logrado ganarse el cariño del artista.