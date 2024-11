Pipe Bueno abrió su corazón y habló de su salida de ‘Yo me llamo’ de Caracol, ¿lo sacaron?

Yo me llamo, Caracol televisión

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol Televisión, pues temporada tras temporada se ha convertido en uno de los programas más vistos por los televidentes, donde se busca encontrar al doble perfecto en Colombia, a partir de un experimentado grupo de jurados como lo son Amparo Grisales y César Escola, sin embargo, el tercer jurado como lo fue Pipe Bueno, recientemente abrió su corazón y habló de su salida de ‘Yo me llamo’ de Caracol.

Antes de que finalice el 2024, Caracol Televisión anunció la nueva temporada del ‘reality’ de canto, pues aunque los televidentes pensaron que esta se daría este año, lo cierto es que todo está listo para las convocatorias que ya se anunciaron en diferentes zonas del país, con el fin de elegir al grupo de imitadores que llegará al set principal del programa.

¿Por qué Pipe Bueno no estará en ‘Yo me llamo’ de Caracol?

Pero, una de las más grandes dudas tiene que ver precisamente con quién será el tercer jurado, ya que en el comercial promocional solo hacen parte César Escola y Amparo Grisales, es decir, que la ausencia de Pipe Bueno está más latente que nunca y ahora el artista de música popular estuvo hablando con Jhovanoty, quien hace parte de ‘La Kalle’ sobre este tema.

“Entonces yo creo que fueron tres años maravillosos, o sea, es que fueron tres ocasiones en las que fui la cara de ese tercer jurado al lado de Amparito, pero me imagino como cualquier persona en este caso el canal que además son amigos de la casa, querrán cambios y los cambios también son chéveres. No hay problema”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Pipe Bueno.

Lo que resulta evidente es que la decisión no se dio por parte de Pipe, sino por parte de Caracol Televisión de que el artista no siguiera como jurado en ‘Yo me llamo’, pues una situación similar ha sucedido con otras figuras que también pasaron por el ‘reality’ de canto como Yeison Jiménez y Jessi Uribe, cantantes que conformaron el panel de jurados en algunas de las temporadas.

¿Dónde se va a vivir Pipe Bueno de ‘Yo me llamo’?

A pesar de que Pipe Bueno no regresa a la televisión colombiana, sigue adelantando diferentes proyectos musicales y familiares, pues seguiría en pie el deseo de radicarse en México junto a Luisa Fernanda W y sus dos hijos. Propósito que lleva varios meses, pero que fue anunciado por ambas figuras desde hace un buen tiempo, buscando que cada detalle de su mudanza salga lo mejor posible.