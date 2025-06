Caracol en líos con su audiencia por supuesta muerte de una de sus actrices; “sean serios”

Caracol TV está recibiendo cientos de críticas luego de una publicación que realizaron en su cuenta de Instagram, en la que hicieron pensar a muchos que una reconocida actriz había perdido la vida. Acá le dejamos las inconformidades de la audiencia.

Como ya lo han hecho en anteriores ocasiones, este medio de comunicación decidió darle una nueva oportunidad a una de las producciones que más éxito en sus últimos años, ‘La Reina del Flow’, novela cuya tercera temporada está siendo transmitida de lunes a viernes desde las 10:30 p.m, hasta las 11:30 p.m.

Justamente esta trama ya superó los 50 capítulos, tiempo en el que los personajes han enfrentado varios giros, dentro de ellos la muerte de ‘Gema’, esposa de ‘Charlie Flow’, asesinato que le ha puesto varios misterios por delante al seriado. Ante esto el canal decidió hacer un carrusel en IG, para despedir al personaje, post por el que muchos creyeron que la actriz Mabel Moreno había perdido la vida; situación que no dejaron pasar los televidentes, quienes se volcaron a mostrar su inconformismo en los comentarios.

“Qué post tan ‘chimbo’. Cualquiera que lo vea a primera instancia piensa que en la vida real lo están despidiendo”, “Aclaren las cosas antes de subir este tipo de cosas”, “Mataron a la pobre mujer. Creo que fue de mal gusto la publicación”, “No veo la necesidad de subir esas cosas, ahí está la doble intención”, “Lástima que no alcanzó a denunciar a Charlie Flow”, y “Qué mal hecho que no aclaren desde el principio que le dicen adiós al personaje Gema y no a la actriz Mabel Moreno”, fueron algunas de las reacciones, en el carrusel fotográfico que rápidamente superó los 28.000 ‘Me gusta’.