¿Mary Méndez se va en contra de Gustavo Petro por su empresa? Esto dijo la presentadora

Mary Mendéz es la reconocida presentadora quien hace parte de ‘La Red’, programa de entretenimiento que se encarga de revelar algunos secretos de los personajes más famosos del mundo de la farándula. Y es que la samaria suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte algunos de los productos con los que cuenta su exitoso negocio, el cual ya tiene sede en varias ciudades del país.

La presentadora hace pocas horas se refirió al tema de sus productos no solo para invitar a sus seguidores a adquirirlos, sino que también, aprovechó el momento para referirse a la reforma tributaria que viene impulsando el gobierno de Gustavo Petro y las implicaciones que esta tendría para algunas empresas.

Mary inició sus declaraciones asegurando que estaba sorprendida de que el trigo fuera incluido en la reforma tributaria. Siendo este uno de los cereales más cultivados durante toda la historia y teniendo en cuenta, según ella, que es utilizado por el 80% o quizás el 90% de la canasta familiar. Pues el trigo es empleado para un sinfín de preparaciones, entre ellas varias harinas, salsas, mermeladas.

La samaria enfatiza que los consumidores no suelen darse cuenta de la presencia de este producto, pues existe una desinformación con respecto al tema. Méndez aseguró: “Y en que momento se les ocurre meterlo en medio de este desastre de esta reforma tributaria”.

Posteriormente, aseguró que si bien, Colombia cuenta con suelo muy bueno, no existen condiciones óptimas para la siembra del trigo. De acuerdo con sus declaraciones, este cereal debe ser traído desde Canadá o Estados Unidos. Sin dejar de lado, el alto precio que tiene el dólar actualmente.

Además, indicó: “Somos un país de panaderos (...) No me he puesto a ver las estadísticas, pero yo creo el 50% o 60% de las industrias o empresas colombianas, grandes o pequeñas, se dedican a producir el pan o algunos de sus derivados precisamente del trigo. Entonces, como vamos nosotros a soportar el peso que se nos viene encima con esta reforma tributaria y con este dólar a como está (...) Que podemos hacer, oremos”.