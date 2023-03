“Aquí el resultado de las burradas”: Mary Méndez se va en contra de la nueva ley que afectaría su empresa

Mary Méndez dice que la felicidad no puede venir a ti, sino venir de ti Foto: Instagram @marymendez55

Mary Méndez es una de las presentadoras del programa de entretenimiento ‘La Red’ en compañía de Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano. Sin embargo, la televisión no resulta ser su único fuerte, pues también decidió llevar a cabo otro de sus sueños, esta vez como empresaria de productos saludables la cual ha logrado ser un éxito y ya hace parte de varios famosos almacenes en distintos lugares del país.

Sin dejar de lado, el gusto de la samaria por las redes sociales, en especial su cuenta de Instagram en donde comparte varios detalles de su vida, como lo son su alimentación y algunos de sus entrenamientos. Pero, desde hace varios meses también, se ha dejado ver bastante molesta debido a las nuevas condiciones impuestas por el gobierno cuando se trata de los sellos con los que deben contar los alimentos.

Mary no dudó en contar lo injusto que le parecen este tipo de condiciones teniendo en cuenta que sus productos son saludables y están basados en ingredientes naturales en su mayoría. Sin embargo, mostró en uno que estos deben contener: exceso de grasa, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas y exceso de azúcares. Ante el hecho, las dudas por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y la presentadora no dudó en referirse al tema y explicar nuevamente la situación.

En una de las capturas compartidas se lee: “¿Y ese sello negro? No entiendo, ¿entonces es dañino?”. Aunque se aprecia que Mary decidió no responderle a su seguidor sí lo hizo según ella, con toda su comunidad: “He aquí el resultado de las burradas de la ley de comida chatarra”. Seguidamente, la presentadora aseguró que lo único que está haciendo esta ley es confundir, desconectar y desordenar a los consumidores con el nuevo etiquetado realizado.

Méndez enfatizó que en esta ley incluyeron al cacao, ya que cuenta en su composición con grasas saturadas. También, la presentadora se refirió a otro producto como lo es el coco, pues de acuerdo con la nueva ley de comida chatarra así se encuentre en su estado natural deberá contar con el sello de alto en grasas saturadas. Si bien, buscó aclarar la situación indicó que en determinado momento dará a conocer el proceso por el que está en defensa de los productos saludables: “Realmente sanos contra los cuales atenta “la Ley de comida chatarra”.